HOME WOMEN LIFE

Viral Hilangnya Kapal Selam Wisata Titanic Sudah Diprediksi The Simpsons, Begini Adegannya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:30 WIB
Viral Hilangnya Kapal Selam Wisata Titanic Sudah Diprediksi The Simpsons, Begini Adegannya
Hilangnya Kapal Selam Wisata Titanic Sudah Diprediksi The Simpson (Foto: Twitter/@kirawontmiss)
A
A
A

KABAR hilangnya kapal selam wisata Titanic jadi sorotan dunia saat ini. Terlebih, beberapa pihak menilai bahwa 5 miliarder yang ada di dalamnya dikabarkan meninggal dunia karena kehabisan oksigen.

Di sisi lain, sedang viral di media sosial bahwa kisah naas ini sudah diprediksi The Simpsons. Ya, kartun Amerika Serikat itu lagi-lagi gemparkan dunia dengan prediksi 'mind blowing'.

Kejadian kapal selam wisata Titanic sudah diceritakan di dalam kartun tersebut, meski bentuk kapal selam yang hilang tidak sama dengan aslinya.

Hilangnya Kapal Selam Wisata Titanic Sudah Diprediksi The Simpsons

Dari 4 potongan gambar adegan sketsa kartun The Simpsons yang viral di media sosial, dapat dijelaskan bahwa ada seorang dua pria masuk ke dalam lautan lepas dengan kapal selam.

Kapal selam itu menuju bangkai kapal Titanic yang digambarkan terbelah dua dan berupa kapal yang besar.

Sementara itu, di daratan terpantau ada 2 orang yang mengamati pergerakan kapal selam tersebut. Ini sama dengan yang terjadi pada kapal selam yang hilang bahwa ada 1 orang yang mengendalikan kapal tersebut dari jauh dengan 'joystick' murah yang dibeli di e-commerce.

Nah, bagian menariknya adalah sketsa kartun memperlihatkan kalau kapal selam yang diisi Homer Simpson dan rekannya itu kehabisan oksigen. Itu tergambar dari keterangan 'oxygen low' yang ada di sketsa.

Sama kan dengan situasi yang terjadi dengan kapal selam wisata Titanic yang hilang? Entah ini kebetulan atau bagaimana, tapi The Simpsons hampir selalu bisa memprediksi kejadian besar di dunia ini.

Halaman:
1 2
      
