HOME WOMEN LIFE

Viral Lowongan Kerja Cuma Nongkrong di Cafe tapi Dibayar, Segini Gajinya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:00 WIB

Viral Lowongan Kerja Cuma Nongkrong di Cafe Dibayar (Foto: Timesofindia)
MEDIA sosial tengah viral lowongan kerja untuk nongkrong di cafe. Berapa gajinya? Simak ulasannya berikut ini. 

Zaman sekarang, mencari pekerjaan makin susah. Kalimat itu mungkin sering kali keluar dari mulut masyarakat Indonesia, khususnya para pengangguran.

Meski begitu, kalimat tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, di zaman yang semakin maju, dan berkembangnya era digital, membuat peluang pekerjaan makin terbuka luas.

Tak heran, di zaman sekarang mulai bermunculan berbagai pekerjaan baru yang cukup menarik dan tentu mendatangkan cuan.

Bahkan, siapa sangka, nongkrong di kafe pun kini bisa mendatangkan cuan. Ya, ternyata profesi ini benar adanya dan kerap menjadi pekerjaan part time atau paruh waktu.

Lowongan Kerja Nongkrong di Kafe Dibayar

Seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter @worksfess. Akun tersebut tampak membagikan sebuah cuitan tentang salah satu lowongan kerja dari sebuah cafe yang membutuhkan karyawan part time untuk sekedar nongkrong di cafe mereka.

Nongkrong di Cafe Dibayar

Ternyata, berdasarkan lowongan tersebut, tertulis, tujuan profesi itu sendiri adalah sebagai salah satu trik marketing untuk meramaikan cafe tersebut agar menarik banyak pelanggan.

Dalam lowongan tersebut tertulis, bahwa pekerja part time akan digaji mulai dari Rp70 ribu- Rp100 ribu untuk sekali nongkrong. Bayaran tersebut yakni untuk durasi kerja alias nongkrong selama kurun waktu 3-4 jam.

Biasanya, pekerja yang berminat diminta untuk nongkrong di cafe tersebut selama 4 hingga 5 kali dalam seminggu.

