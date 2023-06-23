3 Tanda Zodiak Ini Gigih Menyelamatkan Pernikahannya, Ada Milik Anda?

SEBAGIAN orang punya ketabahan, kesabaran dan keuletan di atas rata-rata daripada orang lain untuk bisa mendapatkan tujuan mereka.

Bukan hanya soal karir, keuangan, atau cita-cita, termasuk di dalamnya soal urusan cinta. Mengingat sangat menghargai hubungan dan sangat berhati-hati dalam mengambil satu langkah karena takut hubungan asmaranya bisa bahaya.

Dilihat dari astrologi, orang-orang pemilik zodiak ini cenderung sangat gigih dalam menyelamatkan pernikahannya walau memang sudah hampir karam. Mewarta Times of India, Minggu (25/6/2023) ini dia tiga tanda zodiak tersebut.

1. Taurus: Orang Taurus umumnya dikenal tabah dan ulet, terutama jika menyangkut masalah hati. Tipe orang yang bersedia meluangkan waktu dan usaha keras, yang diperlukan untuk membangun kembali pernikahan yang gagal. Secara individu, zodiak Taurus sabar dan berkomitmen, suka mencari stabilitas dan keamanan dalam hubungan cintanya.