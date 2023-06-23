Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 4 Zodiak Ini Suka Body Shaming Pasangannya

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:00 WIB
Duh! 4 Zodiak Ini Suka <i>Body</i> <i>Shaming</i> Pasangannya
Zodiak suka body shaming, (Foto: Times of India)
A
A
A

BODY shaming merupakan salah satu contoh tindakan tercela, yang sayangnya semakin sangat mudah ditemukan atau dialami di jaman sekarang.

Tindakan yang bisa merusak harga diri dan menghilangkan kepercayaan diri seseorang. Namun sayangnya, jika dilihat dari aspek astrologi, dengan seluk-beluk kepribadiannya beberapa tanda zodiak ini cenderung suka body shaming, mempermalukan pasangannya. Mengutip Times of India, Minggu (25/6/2023) simak ulasan singkatnya berikut ini.

1. Aries: Dikenal vokal dalam beropini dan terus terang, termasuk terntunya dalam komunikasi dengan pasangan Mereka kadang-kadang mungkin kurang kepekaan atau bijaksana, ditambah sifat asertif dari orang-orang Aries yang terkadang terlihat tidak sensitif atau kritis.

2. Virgo: Dikenal karena perhatiannya terhadap detail dan kecenderungan perfeksionis. Meskipun hal ini dapat membantu dalam beberapa situasi, hal ini juga dapat membuat para Virgo jadi terlalu fokus pada penampilan fisik alias tampilan dari luar.

Tak heran, Virgo mungkin secara tidak sengaja berkomentar kritis tanpa mempertimbangkan perasaan pasangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement