Duh! 4 Zodiak Ini Suka Body Shaming Pasangannya

BODY shaming merupakan salah satu contoh tindakan tercela, yang sayangnya semakin sangat mudah ditemukan atau dialami di jaman sekarang.

Tindakan yang bisa merusak harga diri dan menghilangkan kepercayaan diri seseorang. Namun sayangnya, jika dilihat dari aspek astrologi, dengan seluk-beluk kepribadiannya beberapa tanda zodiak ini cenderung suka body shaming, mempermalukan pasangannya. Mengutip Times of India, Minggu (25/6/2023) simak ulasan singkatnya berikut ini.

1. Aries: Dikenal vokal dalam beropini dan terus terang, termasuk terntunya dalam komunikasi dengan pasangan Mereka kadang-kadang mungkin kurang kepekaan atau bijaksana, ditambah sifat asertif dari orang-orang Aries yang terkadang terlihat tidak sensitif atau kritis.

2. Virgo: Dikenal karena perhatiannya terhadap detail dan kecenderungan perfeksionis. Meskipun hal ini dapat membantu dalam beberapa situasi, hal ini juga dapat membuat para Virgo jadi terlalu fokus pada penampilan fisik alias tampilan dari luar.

Tak heran, Virgo mungkin secara tidak sengaja berkomentar kritis tanpa mempertimbangkan perasaan pasangannya.