Pisces hingga Virgo, Sederet Zodiak Pemberi Saran Terbaik

PENTING sekali untuk bisa mempunya teman yang bisa diandalkan untuk mendukung. Tetapi ada perbedaan antara mendukung sahabat secara membabi buta apa pun, dengan teman yang mengetahui kapan harus memberi tahu yang sebenarnya butuh didengar.

Nah, menurut astrolog Brandyn Lee, seperti diwarta dari Bustle, Minggu (25/6/2023) Anda dapat mempercayai para pemilik tanda-tanda zodiak ini untuk memberikan saran terbaik karena mereka tahu bagaimana membuat seseorang didengarkan dan didukung dengan nyata.

1. Pisces: Dikenal memiliki jiwa yang baik hati dan kepribadian yang lembut, jadi tidak mengherankan jika para pemilik zodiak ini andal dalam memberikan nasihat, yang tak hanya terukur dan masuk akal, tetapi tulus, bijaksana, dan peka terhadap kebutuhan orang lain.

2. Virgo: Para Virgo dikenal memiliki kemampuan mumpuni untuk memberi nasihat, tetapi tidak seperti Pisces, jangan berharap nasihat dari mulut para Virgo penuh dengan kalimat manis.

Pasalnya, para Virgo adalah salah satu orang paling jujur dan kejam yang pernah ditemui, sehingga nasihat mereka mungkin sedikit lebih menyakitkan, tetapi inilah yang perlu Anda dengar sebenarnya!