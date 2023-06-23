3 Tanda Zodiak Pemalas, Anda Salah Satunya?

SESEKALI merasa malas, tak mau melakukan apapun seharian memang wajar-wajar saja. Tetapi bagi sebagian orang, bersantai bukan hanya hadiah setelah bekerja keras seharian, tapi telah menjadai gaya hidup.

Percaya atau tidak, ada beberapa tanda zodiak yang secara alami memang pemalas, Apa saja zodiak tersebut, apakah tanda zodiak Anda termasuk di dalamnya? Berikut uraian singkatnya, dilansir dari Bustle, Minggu (25/6/2023)

1. Libra: Libra cenderung memilih tugas yang mudah dan paling menyenangkan bag diri mereka. Menariknya, kemalasan ini kadang-kadang dapat menguntungkan Libra, karena mereka bisa membuat orang lain jadi melakukan tugas yang ada atau mendelegasikan untuk membuat beban kerja diri sendiri jadi lebih mudah.

2. Cancer: Merujuk penjelasan ahli astrologi, Brandon Lee, Cancer adalah salah satu tanda zodiak paling malas loh! Salah satu faktornya, karena para Cancer adalah orang rumahan, makanya sulit membuat para Cancer bisa berangkat meninggalkan kenyamanan rumahnya.

Kemalasan Cancer biasanya berasal dari sifat mereka yang cepat khawatir dan suka cemas serta cenderung terlalu banyak berpikir, ditambah cepat merasa kewalahan yang bahkan lebih memperlambat proses.