Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Tanda Zodiak Pemalas, Anda Salah Satunya?

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:00 WIB
3 Tanda Zodiak Pemalas, Anda Salah Satunya?
Zodiak paling pemalas, (Foto: Freepik)
A
A
A

SESEKALI merasa malas, tak mau melakukan apapun seharian memang wajar-wajar saja. Tetapi bagi sebagian orang, bersantai bukan hanya hadiah setelah bekerja keras seharian, tapi telah menjadai gaya hidup.

Percaya atau tidak, ada beberapa tanda zodiak yang secara alami memang pemalas, Apa saja zodiak tersebut, apakah tanda zodiak Anda termasuk di dalamnya? Berikut uraian singkatnya, dilansir dari Bustle, Minggu (25/6/2023)

1. Libra: Libra cenderung memilih tugas yang mudah dan paling menyenangkan bag diri mereka. Menariknya, kemalasan ini kadang-kadang dapat menguntungkan Libra, karena mereka bisa membuat orang lain jadi melakukan tugas yang ada atau mendelegasikan untuk membuat beban kerja diri sendiri jadi lebih mudah.

2. Cancer: Merujuk penjelasan ahli astrologi, Brandon Lee, Cancer adalah salah satu tanda zodiak paling malas loh! Salah satu faktornya, karena para Cancer adalah orang rumahan, makanya sulit membuat para Cancer bisa berangkat meninggalkan kenyamanan rumahnya.

Kemalasan Cancer biasanya berasal dari sifat mereka yang cepat khawatir dan suka cemas serta cenderung terlalu banyak berpikir, ditambah cepat merasa kewalahan yang bahkan lebih memperlambat proses.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement