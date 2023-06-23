Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Boros dan Sulit Mengatur Keuangan, Ada Leo!

Diva Daniswara , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:00 WIB
5 Zodiak Boros dan Sulit Mengatur Keuangan, Ada Leo!
Zodiak suka menghamburkan uang, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN besar orang yang kurang andal dalam mengelola keuangan, yang biasanya diakibatkan oleh gaya hidup yang terlalu high class tak sesuai dengan kondisi keuangannya. 

Lantas, siapa saja yang termasuk? Berikut lima tanda zodiak yang sering boros dan sulit mengontrol keuangannya, dikutip dari Bustle, Sabtu (24/6/2023)

1. Aries: Terkenal dengan perilaku impulsifnya dalam berbelanja. Tak jarang mudah tergoda oleh produk baru atau barang diskonan yang menarik perhatian, tanpa berpikir panjang terlebib dahulu. Akibatnya, merasa uangnya habis dan kesulitan dalam mengatur keuangannya.

2. Taurus: Punya selera yang tinggi dalam memilih barang, membuat para Taurus sering membeli barang mewah yang mengeluarkan uang cukup besar. Ketidakmampuannya dalam menahan diri, membuat menjadi boros. Jadi, jangan heran ya bila para Taurus sering dibilang hedon.

Halaman:
1 2
      
