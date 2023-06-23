Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 3 Pemilik Tanda Zodiak Ini Tak Bisa Lepas dari Ponsel

Diva Daniswara , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:00 WIB
Duh! 3 Pemilik Tanda Zodiak Ini Tak Bisa Lepas dari Ponsel
Zodiak lengket dengan ponsel, (Foto: Freepik)
SEIRING kemajuan teknologi, kehadiran ponsel menjadi tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari semua orang.

Tak bisa dipungkiri, kini sudah sangat familiar melihat orang selalu menggenggam ponselnya, baik sedang jalan, sedang makan, atau bahkan sedang di toilet sekalipun. Dari segi astrologi, orang-orang yang lengket  dengan ponselnya tersebut bisa sedikit banyak terlihat dari tanda zodiaknya.

Penasaran siapa saja? Mewarta Bustle, Sabtu (24/6/2023) menurut ahli astrolog Brilla Samay, ini tiga zodiak yang tak bisa lepas dari ponselnya.

1. Cancer: Bagi Cancer, ponsel bukan hanya sebagai alat berkomunikasi, melainkan juga sebagai sumber hiburan. Mereka senang bermain ponsel untuk sekadar menonton video lucu, menonton film, dan mengikuti tren kekinian. Bahkan, juga sering menghabiskan waktunya seharian hanya untuk bermain ponsel.

2. Libra: Pemilik zodiak ini selalu up to date dengan tren-tren yang sedang populer. Orang-orang Libra cenderung tak bisa ketinggalan informasi kekinian dari ponselnya. Baginya, ponsel memberikan dirinya akses tak terbatas ke dunia di luar sana dan membantu mereka menjaga koneksi dengan teman atau kerabatnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
