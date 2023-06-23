Super Royal Soal Uang, 4 Zodiak Ini Tak Takut Miskin

KEBANYAKAN orang menganggap uang merupakan aset penting yang perlu diraih dan dikumpulkan. Bahkan, tak jarang orang sering menghemat dan menyimpan duitnya secara rapat-rapat, guna mengumpulkan kekayaan atau membeli sesuatu yang diinginkan.

Namun, berbeda halnya dengan beberapa para pemilik zodiak ini. Pasalnya, mereka cenderung royal dan tak pelit dalam hal keuangan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Menurutnya uang hanyalah sekadar alat penunjang kehidupan sementara, yang membuat mereka tak begitu antusias dengan uang. Melansir Pink Villa, Sabtu )24/6/2023) berikut empat zodiak tersebut.

1. Pisces: Pemilik zodiak ini cukup royal dengan duit, mereka sering kali membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, juga cukup jujur dan tidak materialistis. Jadi, Anda tak usah ragu bila menitip atau menyimpan uang kepada para Pisces.

2. Cancer: Terkenal sangat royal dalam hal keuangan, umumnya cenderung senang berbagi-bagi dan meminjamkan uang kepada keluarga atau temannya. Bahkan, para Cancer disebut juga sering menyisihkan uangnya sebagai amal. Meskipun begitu, zodiak ini andal dalam mengatur keuangan, dengan menyimpan dana darurat untuk berjaga-jaga.