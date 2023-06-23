5 Zodiak Ini Haus Ilmu Pengetahuan, Siapa Saja?

Kebanyakan orang sukses biasanya memiliki kebiasaan senang belajar dan selalu haus akan ilmu. Tak jarang mereka selalu mengeksplorasi dan menggali hal-hal yang belum mereka ketahui, guna memperluas wawasan.

Bahkan, mereka juga rela mengabdikan hidup mereka untuk terus belajar menimba ilmu. Nah, orang-orang seperti ini sedikit banyak bisa kita lihat dari tanda zodiak yang dimiliki. Siapa saja mereka? Berikut ulasan singkat lima zodiak yang haus akan ilmu pengetahuan, dikutip dari Times of India, Sabtu (24/6/2023)

1. Gemini: Pemilik zodiak ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, punya keinginan kuat untuk terus belajar dan mengeksplor pengetahuan. Bahkan, tak jarang juga secara aktif dan terbuka untuk mencari informasi dan mempelajari hal-hal yang belum ketahui.

2. Virgo: Terkenal punya pemikiran analitis yang mampu mengatasi permasalahan berdasarkan informasi yang dimiliki. Biasanya, suka mencari informasi terlebih dahulu secara detail dan lengkap. Pasalnya, para Virgo memang cenderung memperhatikan hal-hal detail yang mungkin diabaikan orang lain.