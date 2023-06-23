Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 23 Juni: Capricorn Bangun Fondasi Cinta, Pisces Prioritaskan Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 23 Juni: Capricorn Bangun Fondasi Cinta, Pisces Prioritaskan Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata prediksi zodiak Anda tentang asmara Anda hari ini? Dilansir dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan asmara para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Capricorn: Bangun fondasi cinta yang kuat dengan integritas dan komitmen. Jangan lupa, saat Anda semakin dekat dengan seseorang yang sangat misterius, terimalah aspek-aspek misterius dari pasangan Anda.

2. Aquarius: Ada keunikan dalam kehidupan cinta orang-orang pemilik zodiak ini. Makanya penting untuk membuka hatimu untuk mencintai seseorang tanpa syarat, terima mereka sepenuhnya.

3. Pisces: Hari ini para Pisces diramalkan menyerah pada kekuatan cinta sambil memprioritaskan perawatan diri dan harga diri sendiri di atas segalanya. Peliharalah kesejahteraan Anda sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Dengan ini, Anda bisa memupuk rasa harga diri yang lebih dalam, dan akhirnya bisa lebih siap untuk mencintai orang lain.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
