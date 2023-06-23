Ramalan Zodiak 23 Juni: Cancer Tawarkan Dukungan ke Pasangan, Virgo Lepaskan Masa Lalu

PENASARAN prediksi zodiak tentang asmara Anda hari ini? Dilansir dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan asmara para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo hingga Virgo.

1. Cancer: Tak perlu ragu jadi orang yang sangat peka, hai para Cancer. Biarkan kepekaan ini justru bisa menyinari kehidupan cinta Anda. Selaraskan dengan kebutuhan pasangan, tawarkan dukungan dan pengertian kepada si dia.

2. Leo: Bukan untuk pasangan atau siapapun, tapi terimalah keunikan Anda dan hujani diri sendiri dengan kebaikan dan apresiasi. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk self love. Biarkan cinta Anda untuk diri sendiri terpancar dan membuat diri sendiri jadi semangat.

3. Virgo: Perhatian terhadap detail meningkatkan kehidupan cinta Anda. Selesai masa lalu dan biarkan saja hal-hal dari masa lalu ini sudah selesai, lepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat untuk diri sendiri. Salah satunya agar pribadi bisa tumbuh dan lebih baik dan ada perubahan positif yang akhirnya bantu membuka jalan menuju masa depan yang dipenuhi dengan cinta, kegembiraan, dan kepuasan.

(Rizky Pradita Ananda)