5 Ide Gaya Rambut ala Kim Tae Ri, Bikin Tampilan Makin Manis dan Stylish!

KIM Tae Ri salah aktris Korea Selatan yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Tak hanya paras cantik, tetapi juga gaya rambut Kim Tae Ri.

Dia kerap tampil dengan berbagai gaya rambut yang stylish dan kekinian. Hal ini membuat pesona kecantikannya kian terpancar.

Karenanya, gaya rambut ala Kim Tae Ri bisa dijadikan inspirasi. Gaya penampilanmu pastinya bakal mencuri perhatian.

Berikut 5 ide gaya rambut ala Kim Tae Ri yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda dirangkum dari situs preview.ph, Sabtu (24/6/2023).

1. Poni depan dengan poni framing di samping





Gaya rambut ini memberikan tampilan yang segar dan feminin. Dengan memotong poni depan yang cukup pendek dan mewarnai rambut dalam nuansa yang lebih terang, Anda dapat menciptakan penampilan yang ceria dan anggun seperti Kim Tae Ri.

2. Rambut panjang lurus





Salah satu gaya rambut yang sering dikenakan oleh Kim Tae Ri adalah rambut panjang lurus yang sederhana namun elegan. Rambut panjang memberikan kesan yang indah dan memungkinkan Anda untuk bereksperimen dengan berbagai gaya penguncir atau aksesori rambut.

3. Rambut layer





Jika Anda ingin menambah dimensi pada gaya rambut Anda, Anda bisa mencoba memotong rambut dengan teknik layering. Rambut layer memberikan volume dan gerakan pada rambut, sehingga menciptakan tampilan yang lebih dinamis dan modern seperti yang sering ditampilkan oleh Kim Tae Ri.