5 Cara Cegah dan Menghilangkan Uban di Usia Muda, Ampuh!

MEMILIKI rambut uban di usia muda bisa menjadi permasalahan yang mengganggu bagi banyak orang. Uban dapat membuat seseorang terlihat lebih tua dari usianya sebenarnya.

Namun, jangan khawatir, terdapat beberapa cara yang dapat membantu mencegah uban dan menjaga penampilan muda. Berikut adalah 5 cara yang efektif untuk menghilangkan uban di usia muda seperti dilansir dari situs Healthline, Jumat (23/6/2023).

Mengonsumsi vitamin B, D, E, dan A

Vitamin-vitamin tersebut dapat membantu memperkuat akar rambut dan meningkatkan produksi pigmen melanin yang memberikan warna pada rambut. Makan makanan yang kaya akan vitamin ini atau mengonsumsi suplemen vitamin dapat membantu mengurangi dan mencegah pertumbuhan uban.

Berhenti merokok

Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada folikel rambut dan mengurangi produksi melanin. Menghindari paparan asap rokok dapat membantu memperlambat pertumbuhan uban dan menjaga kesehatan rambut.

Penuhi kebutuhan mineral yang cukup

Mineral seperti tembaga, seng, dan selenium penting untuk kesehatan rambut. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan mineral ini, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan laut, untuk mendorong pertumbuhan rambut yang sehat.