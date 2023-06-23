Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Cara Cegah dan Menghilangkan Uban di Usia Muda, Ampuh!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:21 WIB
5 Cara Cegah dan Menghilangkan Uban di Usia Muda, Ampuh!
Cara menghilangkan uban di usia muda (Foto: Healthline)
A
A
A

MEMILIKI rambut uban di usia muda bisa menjadi permasalahan yang mengganggu bagi banyak orang. Uban dapat membuat seseorang terlihat lebih tua dari usianya sebenarnya.

Namun, jangan khawatir, terdapat beberapa cara yang dapat membantu mencegah uban dan menjaga penampilan muda. Berikut adalah 5 cara yang efektif untuk menghilangkan uban di usia muda seperti dilansir dari situs Healthline, Jumat (23/6/2023). 

Uban Usia Muda

Mengonsumsi vitamin B, D, E, dan A

Vitamin-vitamin tersebut dapat membantu memperkuat akar rambut dan meningkatkan produksi pigmen melanin yang memberikan warna pada rambut. Makan makanan yang kaya akan vitamin ini atau mengonsumsi suplemen vitamin dapat membantu mengurangi dan mencegah pertumbuhan uban.

Berhenti merokok

Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada folikel rambut dan mengurangi produksi melanin. Menghindari paparan asap rokok dapat membantu memperlambat pertumbuhan uban dan menjaga kesehatan rambut.

Penuhi kebutuhan mineral yang cukup

Mineral seperti tembaga, seng, dan selenium penting untuk kesehatan rambut. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan mineral ini, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan laut, untuk mendorong pertumbuhan rambut yang sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/611/3001054/apakah-benar-uban-dicabut-akan-bertambah-banyak-ini-mitos-dan-fakta-yang-perlu-diketahui-3A1oSK6FWB.jpg
Apakah Benar Uban Dicabut akan Bertambah Banyak? Ini Mitos dan Fakta yang Perlu Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/611/2936452/6-tips-mencegah-rambut-tak-cepat-ubanan-gak-pakai-ribet-cOzncazU0d.jpg
6 Tips Mencegah Rambut Tak Cepat Ubanan, Gak Pakai Ribet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/611/2925088/5-cara-mudah-cegah-uban-di-usia-muda-tampil-lebih-percaya-diri-W6Hp6fmhZ2.jpg
5 Cara Mudah Cegah Uban di Usia Muda, Tampil Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/611/2897560/4-makanan-yang-bisa-hilangkan-uban-secara-alami-Wp74HwSpmc.jpg
4 Makanan yang Bisa Hilangkan Uban Secara Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/11/611/2812102/tak-mau-cepat-ubanan-jauhi-5-jenis-makanan-ini-8X36MIkTie.JPG
Tak Mau Cepat Ubanan? Jauhi 5 Jenis Makanan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/22/611/2444289/uban-mulai-bermunculan-lakukan-3-cara-ini-untuk-mengatasinya-QJzNK6uJMI.jpg
Uban Mulai Bermunculan, Lakukan 3 Cara Ini untuk Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement