6 Pertimbangan Sebelum Pilih Kursi Pesawat, Posisi Menentukan Kenyamanan!

BEBERAPA pertimbangan sebelum memilih posisi kursi pesawat ini perlu Anda perhatikan. Pasalnya, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat perjalanan lebih nyaman.

Ya, salah memilih posisi kursi pesawat ternyata bisa mengganggu kenyamanan Anda selama di perjalanan.

Terlebih bagi Anda yang ingin beristirahat selama di perjalanan agar tubuh dan mood kembali fresh ketika tiba di lokasi tujuan.

Nah, berikut Okezone rangkumkan 6 pertimbangan sebelum memilih posisi kursi pesawat;

1. Pesan kursi lebih cepat

Anda bisa memesan kursi lebih cepat jika ingin posisi yang terbaik dengan cara membooking pesawat dari jauh-jauh hari.

Jadi, kesempatan untuk mendapatkan posisi kursi ternyaman jadi lebih besar. Bahkan, Anda juga bisa menyesuaikan waktu terbaik untuk memesan tiket pesawat agar mendapat harga termurah.

2. Memilih kursi pesawat saat check-in

Jika tidak sempat memesan jauh-jauh hari, Anda masih bisa lho mendapatkan posisi kursi pesawat terbaik saat check-in.

Caranya, Anda bisa menanyakannya secara langsung kepada petugas check in. Ingat, malu bertanya sesat di jalan!

3. Hindari area koridor

Bagi Anda yang ingin memanfaatkan perjalanan selama di pesawat sebagai waktu istirahat, sebaiknya hindari pilih kursi paling dekat koridor pesawat.

Pasalnya, koridor jadi tempat mondar-mandir para awak kapal, serta penumpang yang ingin ke toilet atau yang ingin mengecek barang di kabin.

Jangankan istirahat, Anda malah harus menggeser badan agar enggak kesenggol penumpang yang mondar-mandir.