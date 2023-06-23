Tips Work from Anywhere Tetap Hemat, Jogja dan Pacitan Bisa Jadi Pelarian Pekerja

BEKERJA secara remote atau daring dari luar kota menjadi pilihan yang mampu memberi kesegaran tersendiri bagi para pekerja, namun perlu perencanaan yang tepat agar bekerja di luar kota tetap nyaman dan tentunya hemat biaya.

Sejak pandemi Covid-19, banyak kebiasaan masyarakat yang bergeser dari biasanya, salah satunya budaya kerja di banyak lini yang kini bisa dilakukan secara daring bahkan remote dari luar kota.

“Kini work from anywhere sudah menjadi kebiasaan baru sejak pandemi, menjadi salah satu solusi para pekerja yang ingin melepas stres meski sambil bekerja,” ungkap CEO of Transport Traveloka, Iko Putra, mengutip laman ANTARA.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga gencar mengampanyekan Work From Bali sejak kuartal pertama 2021. Menandakan kebiasaan ini telah membudaya di masyarakat modern.

Untuk melakukan ini, kebanyakan orang umumnya memilih durasi yang lebih lama dari sekadar berwisata, di mana sambung Iko, penghematan biaya juga diperlukan. Tips pertama ialah memilih waktu bekerja di luar kota pada musim yang sepi wisatawan.

“Kalau memang fleksibel bisa memilih waktu, pilih waktu yang bukan high season atau masa-masa liburan, waktu terbaik untuk melakukan ini adalah bulan September sampai Oktober, di mana wisatawan sedang sepi-sepinya,” terangnya.

Selain dapat menjadi lebih tenang dan nyaman, bekerja dari luar kota pada musim sepi wisatawan juga dapat lebih menjaga keuangan, di mana harga tiket lebih rendah dari musim liburan. Membeli tiket perjalanan pada hari kerja juga akan lebih murah dari pada saat akhir pekan.

Lebih lanjut, Iko merekomendasikan beberapa lokasi terbaik untuk menjadi destinasi bekerja secara remote, baik dari segi keindahan, kenyamanan, juga harga yang terjangkau. Iko mengatakan, perlu untuk memilih destinasi yang memiliki rentang harga fasilitas yang luas sehingga dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia.