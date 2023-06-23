Kenali Yuk 5 Bahaya Minum Obat Berlebihan, Salah Satunya Hilang Ingatan!

TERNYATA minum terlalu banyak obat juga tak baik bagi kesehatan. Minum obat sebaiknya sesuai dengan aturan dan jangan kebanyakan.

Bahkan beberapa orang mengandalkan obat untuk meringankan kondisi yang mengganggu atau mengancam kesehatan mereka.

Namun, kombinasi kimia dalam obat-obatan dapat menyebabkan efek samping yang terkadang berbahaya. Risiko buruk Kebanyakan minum obat ini bisa menyebabkan overdosis.

Overdosis adalah keracunan akibat obat yang melebihi dosis yang bisa di terima oleh tubuh. Penting untuk diingat bahwa tidak semua overdosis berakibat fatal atau mengancam nyawa, namun tindakan medis harus dilakukan jika overdosis terjadi.

Berikut 5 risiko kebanyakan minum obat dikutip dari Betterhealth, apa saja?

1. Urin berwarna biru

Sangat mengejutkan bukan kalau tiba-tiba menemukan cairan biru di limbah toilet? beberapa obat dapat menyebabkan urin berwarna biru, termasuk amitriptyline antidepresan, obat penghilang rasa sakit indometasin (Indocin) dan propofol anestesi (Diprivan). Warna biru berasal dari warna buatan yang ada di obat.

2. Hilang Ingatan

Kehilangan ingatan jangka pendek juga dapat terjadi setelah kebanyakan minum obat tertentu. Beberapa jenis obat yang memberikan efek samping ini adalah obat seperti obat penenang dan obat tidur.

BACA JUGA:

3. Halusinasi

Beberapa pasien mengeluhkan halusinasi dan bahkan upaya bunuh diri saat mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak.

BACA JUGA: