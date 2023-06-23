Ternyata Nonton Film Horor Ada Manfaatnya, Salah Satunya Membantu Mengatasi Stres!

BANYAK orang yang suka nonton film horor sebab memberikan sensasi dan rasa penasaran. Mulai dari jantung yang berdegup kencang, otot menegang, berteriak, meloncat.

Ternyata banyak orang yang menyukai sensasi dan perasaan merinding itu. Makanya tak heran film horor bikin kecanduan.

Selain mengundang rasa takut dan cemas setelah menontonnya, film horor sebenarnya bisa baik untuk kesehatan Anda. Walaupun terdengar aneh, ternyata banyak penelitian yang membuktikan bahwa nonton film horor memiliki beberapa manfaat kesehatan.

Berikut empat manfaat menonton film horror bagi kesehatan seperti dilansir dari Healthline:

1. Mengatasi Stres dan Kecemasan

Menurut sebuah studi pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Neurolmage menyatakan bahwa film horror dapat membantu menghilangkan stres dari kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, dapat membuat penontonnya lebih tangguh dan kuat.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kalau kamu nonton film horor karena ingin merasakan sesuatu yang berbeda yang bahkan belum pernah kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat sedang stres, kamu perlu mencari pelampiasan yang berguna untuk melegakan hatimu. Salah satunya dengan cara menonton film horror.

2. Membantu Melepaskan Hormon Bermanfaat

Adegan menakutkan dalam film horor dapat memompa adrenalin kita. Namun, kebanyakan orang tidak tahu bahwa ketika adegan menakutkan berakhir, otak menjadi tenang dan melepaskan hormon serotonin dan dopamin. Hormon-hormon itu membantu menjaga tubuh Anda tetap sehat dan mempertahankan aktivitas otak tingkat tinggi.

