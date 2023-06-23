Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Usai Santap Masakan Padang yang Tinggi Kolesterol, Lakukan 4 Hal Ini!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:05 WIB
Usai Santap Masakan Padang yang Tinggi Kolesterol, Lakukan 4 Hal Ini!
Masakan padang (Foto: Inst)
A
A
A

MASAKAN padang merupakan makanan yang lezat dan digemari banyak orang. Namun mengonsumsinya tak boleh terlalu sering karena punya kolesterol tinggi.

Makanan yang mengandung kolesterol tinggi berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan dalam tubuh manusia. Paling buruk adalah menyebabkan penyumbatan arteri sehingga terjadi serangan jantung.

 masakan padang

Mengutip dari Times of India, jika masih suka menyantap makanan kolestrol tinggi yang mengandung banyak minyak dan lemak, segera kurangi.

Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan setelah menyantap makanan berkolesterol tinggi. Ini untuk membantu menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap terkendali, apa saja?

1. Minum air hangat

Saat setelah makan makanan berkolesterol tinggi, segeralah legakan dengan minum air hangat satu hingga dua gelas. Ini berguna untuk bantu meniadakan efek buruk yang bisa ganggu kerusakan usus.

 BACA JUGA:

2. Hindari makan sesuatu yang dingin

Menimpa makanan berlemak dan berminyak ke dalam tubuh dengan sesuatu yang dingin akan membuatnya mengeras, sehingga usus akan kesulitan dalam mencernanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
