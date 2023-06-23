Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Penyebab Mual dan Muntah Usai Makan?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:20 WIB
Apa Penyebab Mual dan Muntah Usai Makan?
Mual (Foto: Omega quant)
A
A
A

SAAT usai makan siang, seseorang bisa saja tiba-tiba merasa mual lalu muntah. Hal ini tentu sangat mengganggu sebab tubuh terasa tak nyaman.

Lalu apa saja yang bisa menyebabkan mual lalu muntah usai makan?

 mual

1. Keracunan Makanan

Makanan yang disimpan tidak benar atau tidak dimasak dengan matang bisa terkontaminasi dengan patogen. Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bisa menyebabkan keracunan makanan.

Virus, bakteri, parasit, jamur adalah contoh kuman yang bisa menyebabkan masalah jika masuk dan menginfeksi tubuh. Infeksinya bisa menyebabkan rasa mual hingga muntah.

2. GERD

PENYAKIT asam lambung atau GERD terjadi ketika asam lambung naik dari perut ke kerongkongan. Hal ini menimbulkan perut tak nyaman, dan terasa sangat mual akibatnya muntah, nyeri perut, juga nyeri ulu hati.

3. Alergi Makanan

Makanan yang mengandung laktosa, seperti produk susu, makanan yang menyebabkan gas usus, seperti kacang-kacangan atau kubis bisa menimbulkan gejala mual setelah makan, serupa dengan intoleransi makanan.

Mual dan muntah yang disebabkan oleh alergi makanan dapat terjadi beberapa detik atau menit setelah makanan dikonsumsi. Namun biasanya disertai gejala lain wajah bengkak, sesak napas, kulit ruma-ruam. Jika ini terjadi segera mencari bantuan medis.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
