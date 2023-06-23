Cegah Dehidrasi di Tengah Cuaca Panas, Coba Konsumsi 4 Minuman Ini!

CUACA panas masih terjadi di sejumlah negara dari Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lainnya termasuk Indonesi. Panasnya pun beragam mulai dari 37 hingga 44 derajat Celcius, tentunya bisa memicu seseorang alami dehidrasi.

Dehidrasi sendiri tanda tubuh kekurangan atau kehilangan cairan sehingga memicu rasa lemas ataupun lelah.

"Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang Anda minum. Penyebab umum dehidrasi meliputi keringat berlebih, muntah dan diare," keterangan dalam Healthline.

Tentunya dibutuhkan minuman agar bisa membantu atasi dehidrasi (menghidrasi). Berikut 4 minuman guna mengatasi kondisi dehidrasi,

1. Jus buah

Saat anda mengalami dehidrasi bisa memilih Jus buah untuk bantu atasi. Minuman sehat ini bisa memberikan tahan haus.

Contohnya, buah semangka dan melon mengandung air lebih banyak, sehingga dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian, juga jus alpukat dan pisang bisa dipilih, karena mengandung kalium yang mampu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.

2. Air kelapa

Minuman populer di Indonesia yaitu air kelapa, masuk salah satu minuman dapat mengisi kembali elektrolit yang hilang. Selain rasa segar didapatkan, minum air kelapa bisa jadi pilihan, harga terjangkau dan menyehatkan.

Elektrolit ialah mineral penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga membantu mencegah dehidrasi.

