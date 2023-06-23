Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyebab Rabies Disebut Penyakit Anjing Gila

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:22 WIB
Penyebab Rabies Disebut Penyakit Anjing Gila
Rabies (Foto: South san diego VH))
A
A
A

BANYAK orang yang bertanya penyebab rabies disebut penyakit anjing gila. Apalagi viral video yang memperlihatkan seorang anak berusia 5 tahun meninggal karena terkena rabies.

Dalam video itu, anak perempuan tersebut tampak kejang-kejang dan ketakutan. Diketahui sebelumya anak tersebut sempat digigit oleh anjing peliharaannya.

 rabies

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis berbahaya yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini juga sering disebut sebagai penyakit anjing gila.

Lalu apa penyebab rabies disebut penyakit anjing gila?

Dilansir dari laman WHO, rabies disebut sebagai penyakit anjing gila karena sebanyak 99% kasus penularan virus rabies ke manusia dilakukan oleh anjing. Anak-anak berusia 5-14 tahun sering menjadi korban penyakit rabies.

Meski demikian, rabies ternyata tidak hanya menginveksi anjing saja, namun juga dapat menginfeksi hewan peliharaan dan hewan liar lainnya seperti kelelawar, kucing, dan juga kera.

Penyakit rabies merupakan penyakit menular akut yang disebabkan oleh Lyssavirus. Rabies dapat menyerang saraf pusat dan penularannya dari hewan ke manusia bisa melalui gigitan, cakaran, atau kontak langsung dengan mukosa (seperti mata, mulut, atau luka yang terbuka).

Masa inkubasi virus rabies berkiasar antara 4-12 minggu. Setelah masa inkubasi berakhir.

Gelaja orang kena virus rabies mirip gejala penyakit flu, seperti:

1. Demam

2. Otot lemah

3. Kesemutan

4. Area bekas gigitan terasa terbakar

5. Nyeri kepala

6. Mual dan muntah

7. Gelisah

