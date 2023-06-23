4 Olahraga yang Baik Bagi Penderita Asma, Salah Satunya Renang!

SEJATINYA penderita asma tetap disarankan untuk berolahraga demi menjaga kebugaran tubuh dan memastikan kekebalannya kuat. Namun penderita asma tidak boleh sembarangan saat berolahraga.

Terdapat beberapa jenis olahraga yang disarankan untuk penderita asma. Kuncinya adalah olahraga tersebut bukan bagian dari HIIT atau high intensity interval training ataupun olahraga yang sifatnya menghentak-hentak.

"Olahraga yang disarankan itu sifatnya gak menghentak-hentak seperti sepak bola atau bulu tangkis. Umumnya, untuk awal-awal kami tidak rekomendasikan," kata Dokter Spesialis Paru dr Arief Bakhtiar, SpP(K), dalam Webinar Kesehatan, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dr Arif menerangkan bahwa olahraga yang umumnya boleh dilakukan penderita asma itu bersifat kontinu. Nah, di bawah ini rekomendasi 4 olahraga yang aman bagi penderita asma:

1. Renang

2. Jogging

3. Yoga

4. Senam asma

"Olahraga itu gak menyebabkan perubahan kelembapan pada saluran napas secara mendadak, makanya cenderung aman bagi penderita asma," papar dr Arief.

Dokter Arief menganjurkan untuk penderita asma agar menyediakan obat pelega saat berolahraga. Ini penting untuk pertolongan pertama jika gejala asma muncul.

Tips memulai olahraga bagi penderita asma

Menurut Dokter Spesialis Paru Siloam Hospitals Jember dr Devi Ambarwati, SpP, sebelum berolahraga, penderita asma perlu tahu dulu beberapa hal yang mesti diperhatikan agar olahraga yang dijalani tidak menyebabkan risiko buruk.

