HOME WOMEN TRAVEL

Terletak di Singkawang, Yuk Intip Keunikan Pulau Terkecil di Dunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:00 WIB
Terletak di Singkawang, Yuk Intip Keunikan Pulau Terkecil di Dunia
Pulau Simping di Singkawang, Kalimantan Barat. (Foto: Courtesy of Wikidata.org)
PULAU Simping di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat punya sederet keunikan. Simping merupakan pulau terkecil tak berpenghuni di dunia yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terletak seperti onggokan di perairan Teluk Mak Jantu, Pulau Simping yang juga populer dengan nama Pulau Kelapa Dua luasnya hanya 0,5 hektare.

Mulanya Pulau Simping berpenghuni. Namun, abrasi yang terus menggerus permukiman membuat penduduk hijrah meninggal pulau tersebut.

Pulau Simping menyajikan panorama pantai dan laut yang indah. Pasir yang lembut dan bebatuan besar, melengkapi keindahan pulau ini.

 

Perairan sekitar Pulau Simping terlihat dangkal dengan ombak melandai, sehingga cocok untuk mandi.

Nah di Pulau Simping ada klenteng tempat ibadah warga Tionghoa lho.

Sekitar 100 meter dari Pulau Simping, ada sebuah pulau kecil lain bernama Mak Jantu dengan pesona wisata Batu Burung, batuan raksasa di laut, tempat strategis buat memancing.

Telusuri berita women lainnya
