HOME WOMEN TRAVEL

40 Tempat Wisata di Medan dan Sekitarnya, Wajib Dikunjungi saat Liburan ke Sumut!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |00:04 WIB
40 Tempat Wisata di Medan dan Sekitarnya, Wajib Dikunjungi saat Liburan ke Sumut!
Masjid Raya Al-Mashun di Kota Medan, Sumatera Utara. (Foto: Okezone.com/Rizky Pradita Ananda)
A
A
A

SEDIKITNYA ada 40 tempat wisata di Medan, Sumatera Utara yang bisa jadi pilihan untuk liburan. Tempat wisata tersebut cocok jadi destinasi liburan bareng keluarga atau orang terdekat.

Medan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Wajar aja ada beragam tempat wisata dan hiburan yang bisa dinikmati traveler saat berkunjung ke Ibu Kota Sumatera Utara.

Beberapa objek wisata Medan yang sudah masyhur adalah Masjid Raya Medan dan Istana Maimun. Selain itu, masih banyak lagi pilihan. Anda bisa menikmati hutankota, taman rekreasi lainnya, museum, danau, dan lainnya.

 BACA JUGA:

Penasaran apa saja tempat wisata di Medan? Berikut rinciannya.

1. Istana Maimun

2. Kebun Binatang Medan

3. Kantor Pos Medan

 Ilustrasi

Masjid Raya Medan (Okezone)

4. Hairos Waterpark

5. Maha Vihara Adhi Maitreya

6. Menara Air Tirtanadi

7. Masjid Lama Gang Bengkok

8. Merdeka Walk

 BACA JUGA:

9. Kuil Shri Mariamman

10. Masjid Raya Medan

11. Danau Linting

12. Museum Militer Bukit Barisan

13. Danau Taman Cadika Pramuka

 

14. Graha Bunda Maria Annai Velangkanni

15. Danau Siombak

16. Museum Sumatera Utara

17. Bank Indonesia Medan

18. Museum Situs Kota China

19. Gedung London Sumatera

20. Gereja Lama Medan

21. Wonders Water World

22. Museum Simalungun

Halaman:
1 2
      
