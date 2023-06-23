Jurang Tembelan Kanigoro, Spot Ideal Berburu Kabut Indahnya bak Kepingan Surga

KABUPATEN Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sederet wisata alam yang cocok dijadikan sebagai alternatif liburan akhir tahun.

Salah satu destinasi favorit kaum milenial yakni Jurang Tembelan Kanigoro yang kini menjadi tempat berburu kabut di atas jurang.

Objek wisata ini semakin diburu oleh wisatawan karena menawarkan gardu pandang sebagai spot instagenic bagi para pecinta fotografi.

Pasalnya, Anda bisa berfoto dengan latar belakang samudera alam dari ketinggian. Tak jarang akan terlihat hamparan awan yang mengelilingi kawasan Jurang Tembelan Kanigoro.

Saat datang pada pagi hari, Anda akan dimanjakan dengan kabut yang dapat menutupi aliran Sungai Oya dan Gunung Sewu.

Nuansa alam yang masih kental menambah kesan natural karena ada hamparan padang rumput hijau bersanding dengan bukit yang menjulang tinggi.

Wisawatan juga dapat melihat pesona sunset di atas kapal kayu, tempat ini sering di sebut-sebut sebagai Titanic versi Mangunan. Namun, Anda akan diuji adrenalin dengan melewati jalan cukup terjal untuk sampai ke puncak.

Melansir laman instagram @travelrack, di jurang Tembelan Kanigoro telah tersedia berbagai spot foto kekinian yang jadi incaran muda-mudi.