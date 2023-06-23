Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jurang Tembelan Kanigoro, Spot Ideal Berburu Kabut Indahnya bak Kepingan Surga

Chotimah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:01 WIB
Jurang Tembelan Kanigoro, Spot Ideal Berburu Kabut Indahnya bak Kepingan Surga
Wisatawan berpose di jurang Tembelan Kanigoro (Foto: dok. Fatahhiah Ismail)
A
A
A

KABUPATEN Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sederet wisata alam yang cocok dijadikan sebagai alternatif liburan akhir tahun.

Salah satu destinasi favorit kaum milenial yakni Jurang Tembelan Kanigoro yang kini menjadi tempat berburu kabut di atas jurang.

Objek wisata ini semakin diburu oleh wisatawan karena menawarkan gardu pandang sebagai spot instagenic bagi para pecinta fotografi.

Pasalnya, Anda bisa berfoto dengan latar belakang samudera alam dari ketinggian. Tak jarang akan terlihat hamparan awan yang mengelilingi kawasan Jurang Tembelan Kanigoro.

Saat datang pada pagi hari, Anda akan dimanjakan dengan kabut yang dapat menutupi aliran Sungai Oya dan Gunung Sewu.

Infografis Wisata Favorit Yogyakarta

Nuansa alam yang masih kental menambah kesan natural karena ada hamparan padang rumput hijau bersanding dengan bukit yang menjulang tinggi.

Wisawatan juga dapat melihat pesona sunset di atas kapal kayu, tempat ini sering di sebut-sebut sebagai Titanic versi Mangunan. Namun, Anda akan diuji adrenalin dengan melewati jalan cukup terjal untuk sampai ke puncak.

Melansir laman instagram @travelrack, di jurang Tembelan Kanigoro telah tersedia berbagai spot foto kekinian yang jadi incaran muda-mudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement