Indahnya Kakbah dari Atas Royal Clock Tower Makkah, Menara Jam Tertinggi di Dunia

SELAIN melakukan ritual ibadah, menyaksikan bangunan Kakbah dari atas gedung Royal Clock Tower tentu menjadi impian semua umat Islam sedunia.

Namun, untuk naik ke atasnya, jelas tidak sembarang orang. Beruntung Okezone berkesempatan naik ke atas Royal Clock Tower tersebut sehingga bisa melihat secara jelas indahnya bangunan Masjidil Haram dan Kakbah yang berada di bawahnya.

Sekadar informasi, Royal Clock Tower merupakan bangunan dengan arsitektur menawan setelah Kakbah dan Masjidil Haram di Kota Makkah, kota tersuci Islam. Keduanya terpisah hanya sekitar 200 meter.

Disebut sebagai tampilan jam terbesar di dunia, Menara Jam Makkah memiliki dua fitur yang sama dengan Big Ben terkenal di London, Inggris; yakni tepat waktu dan monumen yang ikonis.

Royal Clock Tower diresmikan pada Agustus 2012. Ukuran jam di Royal Clock Tower 35 kali lebih besar dari Big Ben.

Berdiri di ketinggian 607 meter - hampir dua kali lipat Menara Eiffel (di Paris) - menjadikannya gedung tertinggi ketiga di dunia.

Royal Clock Tower (Foto: skyscraoer_center)

Menara Jam Makkah memiliki empat bagian muka jam, 83 x 67 meter depan belakang dan 77 x 47 meter di samping dengan setiap jarum jam seberat 6 ton. Panjang jarum menit adalah 23 meter sedangkan panjangnya 17 meter.

Dihiasi dengan mosaik emas, sebuah bulan sabit besar dengan berat 107 ton berada di puncak menara.

Wisatawan dapat mengunjungi area bulan sabit, yang memiliki musala besar di samping fasilitas lainnya termasuk museum dengan membayar tiket masuk seharga 150 Riyal Saudi (sekitar Rp586 ribu) per orang.

Fungsi utama Royal Clock Tower ialah memberi informasi waktu sebaik-baiknya kepada seluruh penghuni kota Makkah.

Oleh karena itu desain jam di Menara Jam Mekkah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa ditatap sampai sekitar 12 km pada siang hari.