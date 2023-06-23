4 Destinasi Wisata Terpopuler di Bukittinggi, Nomor 1 Hadiah Ratu Belanda Paling Ikonik

LIBURAN sekolah tiba, saatnya mengajak buah hati Anda berlibur ke salah satu destinasi wisata yang berada di Sumatera Barat, yakni Bukittinggi.

Kota berjuluk Paris van Sumatera ini sejatinya menyimpan berbagai macam objek wisata antara lain, wisata edukasi, kuliner dan alam.

Wisatawan lokal maupun mancanegara tak sedikit yang penasaran dengan wisata Kota Bukittinggi. Jam Gadang adalah salah satu destinasi wisata populer di sana.

Berikut Okezone rangkumkan 4 destinasi wisata populer di Bukittinggi yang sayang jika dilewatkan;

1. Jam Gadang

Mengitari sekitar Bukittinggi rasanya kurang lengkap jika tak mengunjungi ke salah satu ikon di sana yakni Jam Gadang.

Jam Gadang merupakan salah satu objek wisata yang menjadi titik pusat dari Bukittinggi dan juga berada di kawasan Taman Sabai Nan Aluih atau tepatnya di depan Istana Bung Hatta.

(Foto: dok. Raras Endarto)

Wisatawan lokal maupun mancanegara selalu datang ke salah satu menara setinggi 26 meter ini guna sekadar mengambil foto atau nongkrong di sekitar area tersebut.

Saat berada di monumen ini, Anda juga bisa berkeliling taman sambil menikmati megahnya jam raksasa dengan ukuran 13x4 meter.

Untuk menambah kenyaman di sini, ada sederet kursi sebagai tempat duduk untuk bersantai. Selain itu, kepopuleran bangunan yang mirip dengan Big Ben di London ini ternyata mengundang perhatian banyak wisatawan.

Jam tersebut didirikan pada 1926 oleh arsitek Yazin dan Sutan Gigi Ameh yang merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rook Maker.

Hal itu pula membawa sebuah bangunan Jam Gadang sebagai penanda atau markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada Jam Gadang ini Anda juga dapat menikmati keindahan panorama alam yang ada di Kota Paris Van Sumatera.