5 Festival Unik di Filipina yang Mengundang Daya Tarik Wisatawan

ADA 5 festival unik yang ada di Filipina yang jadi daya tarik wisata. Selain mengundang banyak pergerakan wisatawan, festival tersebut juga punya makna mendalam.

Filipina memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Indonesia. Filipina tak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, namun juga kaya akan tradisi dan budaya.

Di sana Anda dapat menemukan berbagai festival unik yang dirayakan untuk menjaga warisan budaya dan tradisi yang ada.

Berikut 5 festival unik yang ada di Filipina.

Panagbenga Festival

Panagbenga Festival atau Festival Bunga rutin digelar pada setiap Februari di Kota Baguio, Filipina sebagai wujud kebangkitan setelah gempa bumi Luzon pada 1990.

Panagbenga Festival di Filipina (Gridcrosser)

Festival ini memamerkan berbagai taman bunga, patung bunga yang dihias, dan parade dengan peserta yang mengenakan kostum bunga yang mencolok.

Para turis bisa menikmati kemeriahan festival ini di daerah Burnham Park dan Session Street.

Dinagyang Festival

Setiap Januari, warga Iloilo City menyelenggarakan Festival Dinagyang yang didedikasikan untuk Santo Nino. Dinagyang juga menyoroti kedatangan para pemukim Melayu ke Pulau Panay.

Bersamaan dengan itu, penduduk setempat juga merayakan perdagangan barter orang Melayu dengan penduduk asli Atis. Acara utama pesta ini adalah pawai akbar dan banyak kegiatan lainnya.

Pahiyas Festival

Pahiyas Festival merupakan perayaan yang berlangsung di Mei untuk merayakan San Isidro Labrador yaitu santo pelindung petani.

Dalam festival ini rumah-rumah akan dihiasi dengan produk-produk pertanian seperti beras, jagung, dan buah-buahan yang dijadikan ornamen yang indah.