Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Festival Unik di Filipina yang Mengundang Daya Tarik Wisatawan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:02 WIB
5 Festival Unik di Filipina yang Mengundang Daya Tarik Wisatawan
Dinagyang Festival di Filipina. (Foto: Wikimedia Commons)
A
A
A

ADA 5 festival unik yang ada di Filipina yang jadi daya tarik wisata. Selain mengundang banyak pergerakan wisatawan, festival tersebut juga punya makna mendalam.

Filipina memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Indonesia. Filipina tak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, namun juga kaya akan tradisi dan budaya.

Di sana Anda dapat menemukan berbagai festival unik yang dirayakan untuk menjaga warisan budaya dan tradisi yang ada.

 BACA JUGA:

Berikut 5 festival unik yang ada di Filipina.

Panagbenga Festival

Panagbenga Festival atau Festival Bunga rutin digelar pada setiap Februari di Kota Baguio, Filipina sebagai wujud kebangkitan setelah gempa bumi Luzon pada 1990.

Ilustrasi

 Panagbenga Festival di Filipina (Gridcrosser)

Festival ini memamerkan berbagai taman bunga, patung bunga yang dihias, dan parade dengan peserta yang mengenakan kostum bunga yang mencolok.

Para turis bisa menikmati kemeriahan festival ini di daerah Burnham Park dan Session Street.

 BACA JUGA:

Dinagyang Festival

Setiap Januari, warga Iloilo City menyelenggarakan Festival Dinagyang yang didedikasikan untuk Santo Nino. Dinagyang juga menyoroti kedatangan para pemukim Melayu ke Pulau Panay.

Bersamaan dengan itu, penduduk setempat juga merayakan perdagangan barter orang Melayu dengan penduduk asli Atis. Acara utama pesta ini adalah pawai akbar dan banyak kegiatan lainnya.

 

Pahiyas Festival

Pahiyas Festival merupakan perayaan yang berlangsung di Mei untuk merayakan San Isidro Labrador yaitu santo pelindung petani.

Dalam festival ini rumah-rumah akan dihiasi dengan produk-produk pertanian seperti beras, jagung, dan buah-buahan yang dijadikan ornamen yang indah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/298/3059672/pancit_molo-WqE6_large.jpg
Mengenal Pancit Molo, Kuliner Khas Iloilo Kota Kreatif Gastronomi UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/298/3059277/leny_ledesma-eC6w_large.jpg
Berkunjung ke Iloilo, Surga Kuliner Filipina yang dinobatkan UNESCO Jadi Kota Kreatif Gastronomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/18/3056841/polisi_terus_memburu_pendeta_terkait_kasus_perdagangan_seks_anak-wF30_large.jpg
Pendeta Sekte Kristen Dituduh Terkait Kasus Seks Anak, Ribuan Polisi Dikerahkan untuk Menangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/406/3005076/bendungan-mengering-reruntuhan-kota-berusia-3-abad-di-filipina-ini-muncul-kembali-JRdlJigj3l.JPG
Bendungan Mengering, Reruntuhan Kota Berusia 3 Abad di Filipina Ini Muncul Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/406/3003792/benarkah-filipina-dulu-termasuk-wilayah-majapahit-ternyata-begini-ceritanya-1eDgTTppqq.jpg
Benarkah Filipina Dulu Termasuk Wilayah Majapahit? Ternyata Begini Ceritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/406/2843852/kenapa-banyak-nama-orang-filipina-mirip-dengan-spanyol-ini-penjelasannya-8jZOHaffjD.JPG
Kenapa Banyak Nama Orang Filipina Mirip dengan Spanyol? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement