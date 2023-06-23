Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wow, Beli Tiket Pesawat & Hotel di Mister Aladin Diskon s.d Rp500 Ribu! Yuk Pesan di Sini

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:18 WIB
Wow, Beli Tiket Pesawat & Hotel di Mister Aladin Diskon s.d Rp500 Ribu! Yuk Pesan di Sini
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

WAH, bakal ada cuti bersama Hari Raya Idul Adha nih minggu depan! Nggak cuma itu, anak sekolah juga lagi pada liburan lho. Berarti, ini merupakan waktu yang pas untuk Anda liburan sekeluarga.

Anda dan keluarga bisa merencanakan untuk pergi ke destinasi wisata yang selama ini sudah masuk bucket list, tapi belum juga terwujud. Mungkin saja selama ini Anda tidak pernah menemukan waktu yang pas.

Makanya, mumpung ada momen liburan, jangan sia-siakan deh kesempatan ini! Ajak keluarga atau sahabat Anda untuk menghabiskan waktu bersama. Buat keseruan yang bisa menjadi kenangan manis di kemudian hari.

Takut soal biaya? Jangan khawatir, soalnya, ada diskon hingga Rp500.000 buat pemesanan hotel dan tiket pesawat domestik. Promo ini berlaku setiap Rabu dan Jumat menggunakan kartu kredit digibank.

Nggak tanggung-tanggung kan diskonnya? Yuk, tunggu apa lagi! Segera wujudkan impian Anda dan berangkat.

Kapan lagi bisa naik pesawat dan menginap di hotel dengan potongan harga yang besar kalau bukan sekarang!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
