Yuk Kenalan dengan Kereta Api Uap Jaladara Berikut Rute dan Harga Tiketnya!

KERETA Api uap atau dalam bahasa Jawa yaitu Sepur Kluthuk Jaladara, merupakan kereta api wisata yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah. Menariknya, kereta ini dijalankan dengan lokomotif uap C1218 atau lokomotif uap D1410,

Tahukah Anda, bahwa kereta api ini dioperasikan berkat kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Nama Jaladara diambil dari kisah pewayangan dalam lakon Mahabarata.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut rute, harga dan cara membeli tiket Kereta Api Uap Jaladara yang bisa jadi rekomendasi wisata Anda berikutnya;

Rute perjalanan

Rute perjalanan yang ditawarkan oleh kereta kuno satu ini ada 4 tujuan, yaitu melewati beberapa landmark Kota Solo seperti Loji Gandrung tak lain adalah Rumah Dinas Wali Kota Solo, Ngarsopuro, Keraton Solo dan Gladak.

(Foto: Pemkot Surakarta)

Kemudian kereta api uap ini beroperasi di jalur kereta api Stasiun Purwosari hingga Stasiun Solo Kota sepanjang enam kilometer tepat bersisian dengan Jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalan utama di tengah Kota Solo.

Harga tiket

Harga Kereta Api Uap Jaladara per orangnya untuk warga Solo senilai Rp30 ribu, warga Karesidenan Solo sebesar Rp100 ribu dan di luar Karesidenan sekira Rp200 ribu.

Sementara itu untuk harga yang dikeluarkan rombongan, yaitu sebesar Rp3.750. Kereta tersebut memiliki beberapa paket juga lho!