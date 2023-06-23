Viral Turis Indonesia Nyaris Jadi Korban Hipnotis di Thailand, Begini Cara Pelaku Beraksi

Turis wanita asal Indonesia curhat nyaris dihipnotis di Thailand (Foto: TikTok/@hellomala)

BELUM lama ini beredar sebuah video seorang wanita yang membagikan pengalamannya saat tengah melakukan liburan di Bangkok, Thailand.

Thailand merupakan salah satu destinasi luar negeri yang sering dikunjungi turis asal Indonesia.

Selain jaraknya yang terjangkau, Negeri Gajah Putih ini juga menawarkan banyak hal menarik yang bisa membuat momen liburan Anda menyenangkan.

Namun, apa jadinya ketika Anda yang awalnya bertujuan menikmati liburan dengan tenang, malah mendadak hampir jadi korban penipuan modus hipnotis saat tengah menikmati healing.

Hal tersebut dialami traveler wanita dengan akun TikTok @hellomala. Wanita ini hampir saja menjadi korban penipuan dengan modus hipnotis saat berada di section minuman dingin di salah satu minimarket di Kota Bangkok, Thailand.

Pada video tersebut ia menyampaikan bahwa, hampir saja menjadi korban hipnotis dari turis yang mengaku berasal dari Arab dengan alibi bertanya arti dari tulisan yang terdapat pada kemasan botol minuman.

Pria yang mengaku sebagai turis Arab tersebut mengatakan bahwa istrinya sedang sakit perut sehingga dia ingin membelikan minuman untuk sang istri.

Akan tetapi, ia mengaku tidak paham bahasa Thailand sehingga menanyakan arti dari tulisan yang terdapat pada kemasan minuman.

Dalam video unggahannya, untungnya wanita itu cepat sadar bahwasanya ia hampir saja menjadi korban hipnotis, mengingat ia masih merespons pertanyaan dan percakapan dari turis Arab tersebut sekalipun tidak saling mengenal.

Ia mengaku sadar sepenuhnya saat sang buah hati rewel meminta brownies yang diinginkan, dan akhirnya mengajak sang buah hati untuk segera pergi.

Wanita itu juga mengatakan bahwa turis Arab tersebut terlihat kecewa dan sedikit marah karena aksinya tersebut gagal.