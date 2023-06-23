Sandiaga: Ecotourism Wisata yang Patut Diperhitungkan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan memiliki peran penting dalam memulihkan sektor parekraf Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Dalam kunjungan 4th Tourism Working Group/Ministerial Meeting G20 di Assembleia Taj Resort & Convention Centre, Goa, India pada Rabu, 21 Juni 2023 Sandiaga mengungkapkan, pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti green tourism, digitalisasi parekraf, peningkatan keterampilan pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Serta dukungan pengembangan UMKM merupakan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenparekraf, guna membangkitkan kembali sektor parekraf Tanah Air yang terdampak pandemi Covid-19.

"Tadi kami menyampaikan sejumlah hal, pertama adalah kekuatan ekonomi kreatif dalam mendorong bagaimana pariwisata ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, kata Sandiaga, langkah selanjutnya dalam pemulihan parekraf Indonesia yaitu pengelolaan destinasi wisata yang didasarkan aspek keberlanjutan dalam Bali Guidelines.

Menurut dia, pemanfaatan desa wisata misalnya, berhasil berdampak positif terhadap lingkungan sekaligus memutar roda perekonomian dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yakni sebesar 30 hingga 35 persen pada tahun 2023.