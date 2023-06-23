Liburan ke Purwokerto, Jangan Lupa Cicipi 5 Makanan Berkuah Ini!

BERKUNJUNG ke Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, jangan lupa mencicipi makanan khasnya yang lezat. Ada banyak pilihan, dari yang kering sampai berkuah.

Berikut rekomendasi makanan berkuah di Purwokerto, rasanya lezat banget.

Kraca

Kraca merupakan salah satu makanan khas yang unik dan wajib masuk ke dalam list untuk dicoba. Terbuat dari keong sawah kecil dan rempah-rempah pilihan, biasanya dimasak dengan bumbu kuah pedas.

Kraca ini mudah ditemukan di pinggiran jalan di daerah Purwokerto saat menjelang malam tiba.

Soto Sokaraja

Soto menjadi salah satu kuliner yang kerap ditemui di setiap daerah. Namun, soto di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti halnya, di Lamongan ada soto Lamongan, Purwokerto juga memiliki soto yang disebut dengan soto Sokaraja.

Soto sokaraja (Foody)

Terbuat dari kuah kaldu daging sapi dengan ekstrak rasa kacang di dalamnya membuat kudapan ini memiliki rasa yang khas. Biasanya kuliner ini disajikan bersama ketupat dengan tambahan kerupuk diatasnya yang bermacam-macam.

Makanan ini menjadi referensi yang wajib untuk dicoba jika berkunjung ke Purwokerto.

Tegean

Menu makanan satu ini bagi beberapa orang terbilang asing, lantaran memiliki nama yang unik. Tetapi saat ditunjukkan bentuk rupanya, sekilas tampak seperti sayur bayam.

Namun, kuliner satu ini sangat berbeda dengan sayur bayam. Tegean adalah sup berkuah bening dengan bahan dasar jagung muda, bayam, daun katuk, kedelai hitam, dan wortel.

Biasanya kuliner ini disajikan bersama dengan daging sapi atau daging ayam dengan memiliki cita rasa yang segar dan gurih.