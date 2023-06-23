Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan ke Purwokerto, Jangan Lupa Cicipi 5 Makanan Berkuah Ini!

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:02 WIB
Liburan ke Purwokerto, Jangan Lupa Cicipi 5 Makanan Berkuah Ini!
Sahoun. (Foto: Cookpad.com)
A
A
A

BERKUNJUNG ke Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, jangan lupa mencicipi makanan khasnya yang lezat. Ada banyak pilihan, dari yang kering sampai berkuah.

Berikut rekomendasi makanan berkuah di Purwokerto, rasanya lezat banget.

Kraca

Kraca merupakan salah satu makanan khas yang unik dan wajib masuk ke dalam list untuk dicoba. Terbuat dari keong sawah kecil dan rempah-rempah pilihan, biasanya dimasak dengan bumbu kuah pedas.

Kraca ini mudah ditemukan di pinggiran jalan di daerah Purwokerto saat menjelang malam tiba.

Ilustrasi

Kraca

Soto Sokaraja

Soto menjadi salah satu kuliner yang kerap ditemui di setiap daerah. Namun, soto di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti halnya, di Lamongan ada soto Lamongan, Purwokerto juga memiliki soto yang disebut dengan soto Sokaraja.

Ilustrasi

Soto sokaraja (Foody)

Terbuat dari kuah kaldu daging sapi dengan ekstrak rasa kacang di dalamnya membuat kudapan ini memiliki rasa yang khas. Biasanya kuliner ini disajikan bersama ketupat dengan tambahan kerupuk diatasnya yang bermacam-macam.

Makanan ini menjadi referensi yang wajib untuk dicoba jika berkunjung ke Purwokerto.

Tegean

Menu makanan satu ini bagi beberapa orang terbilang asing, lantaran memiliki nama yang unik. Tetapi saat ditunjukkan bentuk rupanya, sekilas tampak seperti sayur bayam.

Namun, kuliner satu ini sangat berbeda dengan sayur bayam. Tegean adalah sup berkuah bening dengan bahan dasar jagung muda, bayam, daun katuk, kedelai hitam, dan wortel.

Biasanya kuliner ini disajikan bersama dengan daging sapi atau daging ayam dengan memiliki cita rasa yang segar dan gurih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937506/10-hidangan-natal-khas-indonesia-dari-klappertart-hingga-poporcis-3S317NJfA5.jpg
10 Hidangan Natal Khas Indonesia, dari Klappertart hingga Poporcis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement