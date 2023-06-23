6 Lumpia Semarang Paling Populer, Rasanya Endul Banget

SALAH satu makanan khas Semarang paling terkenal adalah lumpia. Jika berkunjung ke Ibu Kota Jawa Tengah, traveler jangan lupa mencicipi lumpia dan menjadikannya sebagai oleh-oleh untuk orang tersayang.

Lumpia terbuat dari campuran rembung, telur, dan daging yang dimasak dengan bumbu serta dimasukan ke dalam kulit lumpia. Penyajiannya diberi tambahan saus, cabe rawit, daun bawang, dan juga acar.

Secara umum ada dua jenis lumpia Semarang; lumpia basah dan lumpia kering. Tapi variannya banyak.

Berikut 6 lumpia Semarang terkenal paling enak :

Lumpia Amoy

Lumpia Amoy ada di Jalan Jagalan No 95 A. Pemilik Lumpia Amoy dulunya berjualan dengan menggunakan gerobak, namun sekarang telah menempati sebuah kios. Isian dari Lumpia Amoy sama seperti pada umumnya, yaitu rebung dan udang. Rasanya dijamin lezat.

Ilustrasi lumpia semarang

Lumpia Express

Berlokasi di Jalan Gajahmada 142 AA, Lumpia Express menyediakan sajian lumpia yang lezat dengan isian yang melimpah. Lumpia Express sudah ada sejak tahun 2003.

Lumpia Delight Cik Me Me

Lumpia yang satu ini memiliki berbagai macam isian, seperti jamur, kepiting, daging kambing jantan, dan ikan kakap. Untuk rasa tentunya sangat lezat. Anda bisa mendapatkannya di Jalan Gajahmada No 107.