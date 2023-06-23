Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Lumpia Semarang Paling Populer, Rasanya Endul Banget

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:03 WIB
6 Lumpia Semarang Paling Populer, Rasanya Endul Banget
Lumpia Semarang (Okezone)
A
A
A

SALAH satu makanan khas Semarang paling terkenal adalah lumpia. Jika berkunjung ke Ibu Kota Jawa Tengah, traveler jangan lupa mencicipi lumpia dan menjadikannya sebagai oleh-oleh untuk orang tersayang.

Lumpia terbuat dari campuran rembung, telur, dan daging yang dimasak dengan bumbu serta dimasukan ke dalam kulit lumpia. Penyajiannya diberi tambahan saus, cabe rawit, daun bawang, dan juga acar.

Secara umum ada dua jenis lumpia Semarang; lumpia basah dan lumpia kering. Tapi variannya banyak.

 BACA JUGA:

Berikut 6 lumpia Semarang terkenal paling enak :

Lumpia Amoy

Lumpia Amoy ada di Jalan Jagalan No 95 A. Pemilik Lumpia Amoy dulunya berjualan dengan menggunakan gerobak, namun sekarang telah menempati sebuah kios. Isian dari Lumpia Amoy sama seperti pada umumnya, yaitu rebung dan udang. Rasanya dijamin lezat.

Ilustrasi

Ilustrasi lumpia semarang 

Lumpia Express

Berlokasi di Jalan Gajahmada 142 AA, Lumpia Express menyediakan sajian lumpia yang lezat dengan isian yang melimpah. Lumpia Express sudah ada sejak tahun 2003.

 BACA JUGA:

Lumpia Delight Cik Me Me

Lumpia yang satu ini memiliki berbagai macam isian, seperti jamur, kepiting, daging kambing jantan, dan ikan kakap. Untuk rasa tentunya sangat lezat. Anda bisa mendapatkannya di Jalan Gajahmada No 107.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937506/10-hidangan-natal-khas-indonesia-dari-klappertart-hingga-poporcis-3S317NJfA5.jpg
10 Hidangan Natal Khas Indonesia, dari Klappertart hingga Poporcis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement