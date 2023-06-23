Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nikmatnya Berwisata Kopi di Medan, Ada Perpaduan Gayo dan Alpukat hingga Sanger Khas Aceh

Antara , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:02 WIB
Nikmatnya Berwisata Kopi di Medan, Ada Perpaduan Gayo dan Alpukat hingga Sanger Khas Aceh
Kopi Gayo khas Aceh punya tempat khusus di hati para pencintanya (Foto: ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)
A
A
A

BAGI Anda yang berkesempatan menginjakkan kaki di Kota Medan baik untuk melancong atau urusan pekerjaan, tak ada salahnya memasukkan wisata icip minuman kopi dalam wishlist, seiring hadirnya berbagai kedai kopi dengan beragam menu di kawasan itu.

Warga Medan yang juga pendiri Coffeenatics, Harris Hartanto Tan menyarankan wisatawan untuk mencicipi kopi gayo yang bahkan dapat dinikmati setiap hari.

"Kopi gayo itu wajib menurut saya. Kopi gayo yang kita nikmati setiap hari. Mungkin boleh juga karena terbentuk secara kultural saya minumnya itu-itu saja sih. Jadi kebiasaan," kata dia, melansir ANTARA.

Kopi gayo diketahui berasal dari wilayah Gayo, Aceh Tengah dengan cita rasa yang tidak pahit dan memiliki keasamaan rendah.

Kopi Gayo

Kopi Gayo (Foto: Pexels)

Lebih lanjut mengenai wisata kopi di Medan, Harris menyarankan khusus orang-orang yang awam atau tak begitu tergila-gila dengan kopi bisa mencoba menu kopi dengan alpukat atau avocado coffee. Ada sejumlah kedai kopi di Medan yang menawarkan menu ini.

Selain itu, ada juga menu kopi dengan susu kental manis atau kerap disebut sanger yang merupakan bagian tradisi dari Aceh. Menu kopi ini dibuat dengan teknik kuno berupa saringan yang berbentuk seperti kaos kaki.

Kebanyakan pembuat kopi menggunakan robusta yang rata-rata memiliki rasa pahit dan inilah alasan kental manis digunakan. Sanger biasanya diminum pada pagi hari dan ditemani hidangan cakwe atau telur.

Halaman:
1 2
      
