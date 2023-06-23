Resep Rawon Empal Gurih dan Nikmat, Bikin Lahap!

RESEP Rawon Empal Gurih berikut ini bisa menjadi inspirasi Anda memasak. Menu rawon empal ini bisa jadi sajian istimewa untuk keluarga di akhir pekan lho.

Cita rasa yang nikmat dijamin membuat seisi rumah lahap makannya. Penasaran bagaimana cara membuatnya?

Berikut resep rawon empal gurih yang dikutip dari Cookpad, Jumat (26/6/2023).

(Resep Rawon Empal Gurih, Foto: Cookpad)

Bahan-bahan

500 gr daging sandung lamur

2 batang serai memarkan

5 lembar daun jeruk

1 liter air

2 batang daun bawang potong2

secukupnya Garam, gula dan kaldu bubuk

Bumbu Halus Rawon

5 siung bawang merah

3 buah bawang merah

4 buah Kemiri