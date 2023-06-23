Viral Netizen Emosi Tak Boleh Bawa Roti untuk Bayinya di Restoran Ramen, Ternyata Begini Aturannya

BARU-baru ini viral seorang pengguna Twitter menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang ia alami baru-baru ini saat berada di salah satu gerai restoran Jepang yang menjual ramen.

Dalam cuitannya, pengguna Twitter yang diketahui bernama Nisa itu mengungkapkan kekecewaannya karena tidak boleh membawa makanan dari luar.

Saat itu, ia memang sengaja membawa sepotong roti untuk anaknya yang masih berusia 1 tahun, mengingat bayinya itu belum bisa mengonsumsi ramen.

Ia lantas mengungkapkan kekecewaannya dengan meminta restoran tersebut untuk menyediakan menu makanan yang bisa dikonsumsi bayi.

“Wah kacau sih tadi makan di Ramen Seirock-ya, anak gue nggak boleh makan roti gara2 makanan dari luar,” ujar akun Twitter @NisaPrasetyanto, dalam cuitannya, Kamis, (22/6/2023).

“Kayak, come on! Bayi aku masih 1 tahun, dan dia belum bisa makan ramen. Mending situ siapin makanan friendly buat bayi, baru deh boleh larang2 anak kecil makan,” lanjutnya.

Cuitan salah satu netizen yang kesal karena tidak boleh membawa makanan saat makan di salah satu restoran Jepang itu lantas viral. Karena viral, ia akhirnya memutuskan untuk menghapus cuitan tersebut.

Alasan di balik aturan restoran yang melarang membawa makanan dari luar

Pengalaman yang dialami oleh salah satu netizen di Twitter ini mungkin bukan yang pertama kali terjadi.

Bahkan, banyak dari Anda yang mungkin pernah mengalami hal yang sama ketika tidak sengaja atau sengaja membawa makanan dari luar.

Namun, tidak banyak yang mengetahui, ternyata ada alasan khusus mengapa hampir mayoritas restoran melarang pelanggan membawa makanan dari luar.

Bukan karena ingin sekedar tidak mau rugi, aturan ini ternyata banyak berlaku pada restoran yang sudah memperoleh sertifikat halal.