Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Netizen Emosi Tak Boleh Bawa Roti untuk Bayinya di Restoran Ramen, Ternyata Begini Aturannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:00 WIB
Viral Netizen Emosi Tak Boleh Bawa Roti untuk Bayinya di Restoran Ramen, Ternyata Begini Aturannya
Ilustrasi roti bayi (Foto: Timesofindia)
A
A
A

BARU-baru ini viral seorang pengguna Twitter menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang ia alami baru-baru ini saat berada di salah satu gerai restoran Jepang yang menjual ramen.

Dalam cuitannya, pengguna Twitter yang diketahui bernama Nisa itu mengungkapkan kekecewaannya karena tidak boleh membawa makanan dari luar.

Saat itu, ia memang sengaja membawa sepotong roti untuk anaknya yang masih berusia 1 tahun, mengingat bayinya itu belum bisa mengonsumsi ramen.

Ia lantas mengungkapkan kekecewaannya dengan meminta restoran tersebut untuk menyediakan menu makanan yang bisa dikonsumsi bayi.

Cuitan Viral

“Wah kacau sih tadi makan di Ramen Seirock-ya, anak gue nggak boleh makan roti gara2 makanan dari luar,” ujar akun Twitter @NisaPrasetyanto, dalam cuitannya, Kamis, (22/6/2023).

“Kayak, come on! Bayi aku masih 1 tahun, dan dia belum bisa makan ramen. Mending situ siapin makanan friendly buat bayi, baru deh boleh larang2 anak kecil makan,” lanjutnya.

Cuitan salah satu netizen yang kesal karena tidak boleh membawa makanan saat makan di salah satu restoran Jepang itu lantas viral. Karena viral, ia akhirnya memutuskan untuk menghapus cuitan tersebut.

Alasan di balik aturan restoran yang melarang membawa makanan dari luar

Pengalaman yang dialami oleh salah satu netizen di Twitter ini mungkin bukan yang pertama kali terjadi.

Bahkan, banyak dari Anda yang mungkin pernah mengalami hal yang sama ketika tidak sengaja atau sengaja membawa makanan dari luar.

Namun, tidak banyak yang mengetahui, ternyata ada alasan khusus mengapa hampir mayoritas restoran melarang pelanggan membawa makanan dari luar.

Bukan karena ingin sekedar tidak mau rugi, aturan ini ternyata banyak berlaku pada restoran yang sudah memperoleh sertifikat halal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement