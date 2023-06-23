Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Ide Outfit Kondangan ala Syifa Hadju, Anggun dan Trendi!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:00 WIB
6 Ide Outfit Kondangan ala Syifa Hadju, Anggun dan Trendi!
Syifa Hadju (Foto : Instagram/@syifahadjureal)
A
A
A

SYIFA Hadju merupakan artis muda yang tak hanya dikenal memiliki paras cantik dan menawan. Selain bakat akting, penampilan Syifa Hadju kerap mencuri perhatian. 

Ini lantaran perempuan berusia 22 tahun tersebut memiliki gaya fashion yang modis dan kekinian. Karenanya, gaya Syifa Hadju bisa dijadikan inspirasi dalam berbusana, termasuk outfit kondangan

Dalam beberapa kesempatan, Syifa kerap tampil dengan outfit yang cocok untuk pergi ke acara formal seperti pernikahan. Dia tampil anggun dan trendi dengan berbagai outfit yang kalian jadikan inspirasi. 

Berikut ide outfit kondangan ala Syifa Hadju yang dirangkum dari Instagram pribadinya @syifahadju, Sabtu (24/6/2023). 

1. Kebaya Modern

Outfit Kondangan ala Syifa Hadju

Kebaya modern adalah pilihan yang sempurna untuk tampilan kondangan yang elegan dan tradisional. Pilihlah kebaya dengan potongan yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda dan pilih warna yang serasi dengan kulit Anda. Untuk sentuhan modern, Anda bisa memilih kebaya dengan detail renda atau payet yang elegan.

2. Kaftan dengan Motif

Outfit Kondangan ala Syifa Hadju

Kaftan dengan motif adalah pilihan yang nyaman dan fashionable untuk acara kondangan. Pilihlah kaftan dengan motif yang menarik dan warna yang cerah untuk menambahkan kesan ceria pada penampilan Anda. Padukan dengan aksesoris simpel seperti anting-anting atau gelang yang sesuai.

3. Dress Putih Panjang dengan Detail Bunga

Outfit Kondangan ala Syifa Hadju

Dress putih panjang dengan detail bunga memberikan kesan yang anggun dan romantis. Pilihlah dress dengan potongan yang feminin seperti Syifa Hadju ini dan pilih detail bunga yang cantik untuk menambahkan sentuhan romantis. Dress putih akan memberikan kesan yang elegan dan timeless.

Halaman:
1 2
      
