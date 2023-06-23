4 Potret Megan Domani Pakai Bra Merah saat Liburan di Pantai, Netizen: Duh Greget!

ARTIS cantik Megan Domani tengah liburan di Thailand baru-baru ini. Dia banyak eksplor beberapa destinasi wisata menarik, salah satunya adalah mengunjungi Pulau Phi Phi.

Melalui unggahannya di Instagram, Megan Domani membagikan beberapa momen saat berada di pulau yang menjadi salah satu destinasi populer Filipina. Tak hanya keindahan pantai, netizen juga dibuat salfok dengan penampilan Megan yang terlihat cantik dan seksi.

Penasaran seperti apa potret Megan Domani saat liburan di Thailand? Berikut ulasannya yang dirangkum dari Instagram @megandomani1410, Sabtu (24/6/2023).

1. Foto OOTD





Pertama ada potret Megan Domani saat foto OOTD. Pada postingannya itu dia memakai bra warna merah yang dipadukan dengan rok motif peach potongan belahan tinggi.

Tak hanya outfit, adik aktor Bryan Domani ini juga terlihat cantik dengan rambut panjang yang dikuncir. Meski berpose berjalan sembari menunduk, senyum manis Megan tetap tertangkap kamera.

2. Pose di atas perahu





Saat berada di pulau itu, dia juga berkeliling pulau sambil menaiki perahu. Tak lupa adik dari Bryan Domani pose duduk sambil menunjukkan belahan tinggi pada roknya hingga nampak paha mulusnya. Dia juga terlihat memakai kacamata hitam dan tatanan rambut digerai. Hot abis.

"Mba seksi banget," kata @sabreena***

"Cantik banget," tambah @syafira***

"So sexy...💘," ujar @rad***

"Duh gregett," celetuk @radit***