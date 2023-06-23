Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Megan Domani Pakai Bra Merah saat Liburan di Pantai, Netizen: Duh Greget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |01:15 WIB
4 Potret Megan Domani Pakai Bra Merah saat Liburan di Pantai, Netizen: Duh Greget!
Megan Domani (Foto: Instagram/@megandomani1410)
A
A
A

ARTIS cantik Megan Domani tengah liburan di Thailand baru-baru ini. Dia banyak eksplor beberapa destinasi wisata menarik, salah satunya adalah mengunjungi Pulau Phi Phi.

Melalui unggahannya di Instagram, Megan Domani membagikan beberapa momen saat berada di pulau yang menjadi salah satu destinasi populer Filipina. Tak hanya keindahan pantai, netizen juga dibuat salfok dengan penampilan Megan yang terlihat cantik dan seksi.

Penasaran seperti apa potret Megan Domani saat liburan di Thailand? Berikut ulasannya yang dirangkum dari Instagram @megandomani1410, Sabtu (24/6/2023).

1. Foto OOTD

Megan Domani

Pertama ada potret Megan Domani saat foto OOTD. Pada postingannya itu dia memakai bra warna merah yang dipadukan dengan rok motif peach potongan belahan tinggi.

Tak hanya outfit, adik aktor Bryan Domani ini juga terlihat cantik dengan rambut panjang yang dikuncir. Meski berpose berjalan sembari menunduk, senyum manis Megan tetap tertangkap kamera. 

2. Pose di atas perahu

Megan Domani

Saat berada di pulau itu, dia juga berkeliling pulau sambil menaiki perahu. Tak lupa adik dari Bryan Domani pose duduk sambil menunjukkan belahan tinggi pada roknya hingga nampak paha mulusnya. Dia juga terlihat memakai kacamata hitam dan tatanan rambut digerai. Hot abis.

"Mba seksi banget," kata @sabreena***

"Cantik banget," tambah @syafira***

"So sexy...💘," ujar @rad***

"Duh gregett," celetuk @radit***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/612/2974543/potret-megan-domani-seksi-dengan-dress-hijau-rayakan-anniversary-bareng-jeremie-moeremans-GU6dzf0nAy.jpg
Potret Megan Domani Seksi dengan Dress Hijau, Rayakan Anniversary Bareng Jeremie Moeremans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/612/2950311/megan-domani-pamer-tubuh-seksi-body-goal-ala-gitar-spanyol-bikin-netizen-terpukau-PDzhVnAGdR.jpg
Megan Domani Pamer Tubuh Seksi, Body Goal ala Gitar Spanyol Bikin Netizen Terpukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/598/3139222//sugar_daddy-q10h_large.jpg
Bikin Emosi Naik Turun, Karakter Megan Domani dalam Series Sugar Daddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/206/3135852//megan_domani-dwFk_large.jpg
Beradegan Mesra, Megan Domani Nyaman Syuting Bareng Darius Sinathrya di Series Sugar Daddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/598/3131920//sugar_daddy-iu8e_large.jpg
VISION+ Rilis Teaser Poster Series Sugar Daddy, Posenya Curi Perhatian!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement