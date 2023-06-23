7 Potret BCL Pakai Rok Mini Pamer Perut saat Manggung, Makin Hot!

PENAMPILAN Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Selain berbakat sebagai musisi dan aktris, ibu satu anak ini juga memiliki paras yang cantik dan tubuh aduhai.

Saat manggung, pelantun lagu Kecewa itu selalu memberikan penampilan terbaiknya, mulai dari vokal, koreografi, hingg outfit yang memukau. Tak heran bila penampilannya selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

Dalam unggahannya di Instagram, BCL membagikan fotonya saat manggung. Dia tampil seksi dalam balutan outfit berwarna hitam dengan desain super mini.

“Where music can be felt in the air and everyone is free to be themselves,” tulis BCL dalam keterangan fotonya.

Berikut potret BCL saat di atas panggung dari laman Instagramnya, Jumat (23/6/2023).

1. Tampil seksi dengan satu set outfit seksi





Saat manggung, BCL tampil seksi memakai one set yang terdiri dari one shoulder top yang dipadukan dengan rok mini hitam. Dia juga menambahkan aksen lace di area perut.

Atasan yang dipakai BCL juga model cutt off dengan aksen syal yang dililitkan di lehernya. Sementara itu, rambutnya sendiri di kuncir satu dan dia menggunakan makeup tebal warna oranye dan coklat. Pose di belakang panggung dengan wajah fierce, cantiknya pol!

2. Penampilannya memukau





Saat tampil di atas panggung, penampilannya begitu memukau. BCL nampak aktif di atas panggung sambil berjoget dan mengajak penonton bernyanyi.

3. Tampil enerjik





Perempuan yang akrab disapa Unge ini juga tampil enerjik dengan beberapa gerakan perut ratanya begitu terlihat saat beberapa kali Unge mengangkat kedua tangannya. Nggak heran yah penampilan dia di atas panggung selalu dinantikan.

“Always fun dan hot,” ujar @teambcl***

“Cantik banget ih,” tambah @salonon***

4. Pamer body goals





Pada foto selanjutnya, wanita yang dikabarkan dekat dengan Ariel NOAH ini pamer body goals. Terlihat pada foto itu dia juga memamerkan kaki jenjangnya. Penampilannya begitu memukau.