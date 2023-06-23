Gaya Wika Salim Joget Pakai Piyama hingga Paha Mulus Terekspos, Bikin Pikiran Netizen Traveling!

PEDANGDUT cantik Wika Salim seperti tak ada habisnya menjadi sorotan. Kali ini videonya berjoget mengenakan piyama bikin pikiran netizen traveling!

Pada video tersebut, Wika Salim awalnya ditanya perekam video untuk kata-kata hari ini. Sembari memegang sisir, Wika memberikan quotes sebelum berjoget.

"Ngakunya independent woman, aslinya ada yang nyimpen, ujar Wika Salim dalam video tersebut yang dikutip Okezone, Sabtu (24/6/2023).

Dalam video tersebut, Wika Salim tampak cantik dengan rambut sebahu. Dia mengenakan piyama atau baju tidur warna pink muda.