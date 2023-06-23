6 Potret Transformasi Syahnaz Sadiqah, Imut dan Cantik Sedari Kecil!

SYAHNAZ Sadiqah kini tak hanya dikenal sebagai adik Raffi Ahmad. Istri Jeje Govinda ini juga kini dikenal sebagai mama muda dari si kembar Zayn dan Zunaira yang menggemaskan

Syahnaz Sadiqah memang terlihat memesona di usianya yang jelang memasuki usia 30 tahun. Apalagi gaya Syahnaz juga terbilang modis, pesona mama mudanya kian terpancar.

Tapi, bagaimana penampilan Syahnaz dulu ya? Berikut transformasi Syahnaz Sadiqah dari kecil hingga usia 29 tahun, Jumat (23/6/2023).

Sejak kecil sudah imut

Terkenal dengan reputasi sebagai anak manja, sejak dahulu ternyata sifat manja nanaz sudah terpampang jelas ketika foto bersama kakak-kakanya. Rambutnya yang di poni depan dan ekspresi wajahnya yang polos nan lucu.

Digendong ayah

Berikutnya ada potret masa kecil Syahnaz saat digendong sang Ayah. Syahnaz tampak imut memakai baju seperti putri Salju dengan bando biru di kepalanya.

"Kha syahnaz lucu waktu kcilnya," ujar @aulia***

"Dari kecil udah cantik," kata @nature***

Pemotetan bareng kedua kakak

Berikutnya ada pemotretan Syahnaz bersama kedua kakaknya, Raffi dan Nisya Ahmad di tahun 2012. Saat itu, Syahnaz berusia 19 tahun. Tampak wajahnya yang cantik masih terlihat imut sebagai remaja beranjak dewasa.