HOME WOMEN FASHION

Marini Zumarnis Lebih Percaya Diri Pakai Kebaya, Ini Tipsnya agar Tetap Fashionable

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:00 WIB
Marini Zumarnis Lebih Percaya Diri Pakai Kebaya, Ini Tipsnya agar Tetap Fashionable
Marini Zumarnis (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

KEBAYA merupakan salah satu pakaian khas Indonesia yang sudah ada cukup lama. Dahulu, tidak semua orang suka memakai kebaya karena dianggap kuno dan tidak fashionable.

Namun seiring berjalannya waktu, kebaya mulai dilirik oleh masyarakat. Tak hanya orang dewasa tapi juga anak muda. Begitu juga dengan artis lawas Marini Zumarnis yang mengaku lebih percaya diri tampil memakai kebaya.

Marini Zumarnis

"Saya merasakan betul ketika festival film di luar negeri justru orang-orang di luar negeri lebih excited kita pakai kebaya, dan mereka sampai pegang dan tanya bagaimana cara membuatnya, terus perpaduan warnanya, indahnya gitu, kalau kita pakai kebaya aja amazing," ujar Marini Zumarnis kepada media belum lama ini.

Saking bangganya dengan kebaya, dia pun selalu memakai pakaian tersebut ketika menghadiri setiap acara.

"Sampai sekarang aku kalau ada acara pakai kebaya. Apalagi kebaya sekarang macam-macam ya, ada kebaya modern, dari sabang-merauke berbeda," jelasnya.

Saat memakai kebaya ibu satu anak ini juga memiliki trik khusus agar terlihat fashionable. Bila acara siang hari, Marini memilih memakai kebaya dengan warna cerah.

Halaman:
1 2
      
