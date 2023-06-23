Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Shaya Adorador, Pevoli Cantik Filipina yang Curi Perhatian di AVC Challeng Cup 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:00 WIB
6 Potret Shaya Adorador, Pevoli Cantik Filipina yang Curi Perhatian di AVC Challeng Cup 2023
Shaya Adorador (Foto: Instagram/@shayaadorador)
SHAYA Adorador salah satu atlet voli asal Filipina yang sempat curi perhatian di ajang AVC Challeng Cup 2023. Bersama timnya, Shaya berhasil mengalahkan Macau dan India dengan skor 3-2.

Selama pertandingan para penonton justru dibuat salfok dengan penampilan Shaya Adorador. Selain jago bermain voli, dia juga memiliki paras yang memesona.

Penasaran seperti apa potret pevoli cantik Shaya Adorador? Berikut ulasannya dari Instagram @shayaadorador, Jumat (23/6/2023).

1. Momen saat bertanding

Shaya Adorador

Potret Shaya saat berada di lapangan. Dia selalu memberikan penampilan terbaiknya dan fokus dalam permainan.

Di foto ini Shaya memakai baju jersey dari timnya. Kemudian dia menambahkan pelindung lutut berwarna hitam. Sementara itu, tampilan rambutnya dikuncir tinggi.

2. Pose bersandar di pohon

Shaya Adorador

Potret Shaya saat menikmati liburan di pantai. Dia nampak pose di pohon kelapa memakai swimwear warna salmon. Rambut panjangnya digerai dan nampak wajahnya polos tanpa makeup. Penampilan Shaya di foto ini seksi banget yah?

3. Pakai makeup bold

Shaya Adorador

Shaya nampak begitu memesona dalam riasan makeup bold. Bagikan matanya diberi kontak lensa sehingga memberi kesan manglingi di wajahnya. Da juga memakai lipstik merah merona sehingga terlihat makin seksi.

Pada busananya, Shaya memakai baju lengan panjang dan celana pedek. Dia pose duduk sambil melipat kaki dan kedua tangganya.

