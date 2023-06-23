6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga

6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga akan dibahas dalam artikel ini. Seperti apa potret Wiwin Supiyah? Berikut ulasannya.

Wiwin Supiyah, mantan istri dari seorang motivator terkenal, Dewa Prayoga. Sosok Wiwin memang jarang disorot media, lantaran dirinya memang tak aktif tampil di depan layar. Kendati demikian, baru-baru ini namanya tengah menjadi perbincangan hangat di dunia jagat maya, karena telah sah bercerai dengan suaminya.

Perceraian mereka dikabarkan lantaran ibu dari dua orang anak itu tak terima dan tak siap untuk dipoligami, sehingga dirinya resmi memutuskan untuk bercerai. Lantas, seperti apa sih sosok Wiwin itu? Mengutip dari laman akun Instagram pribadi @wiwinsupiyah, Jumat (23/6/2023) berikut enam potret Wiwin Supiyah.

1. Pose ala candid





Foto: Instagram/@wiwinsupiyah

Pada potret kali ini ia bergaya ala-ala candid, dengan pura-pura bermain handphone dan tidak melihat keberadaan kamera. Wiwin terlihat natural ya!

2. Tampil cantik dengan makeup flawless

Foto: Instagram/@wiwinsupiyah

Pulasan makeup bergaya flawlees cukup membuat dirinya terlihat pangling, lantaran menampilkan hasil makeup yang terlihat natural dengan lipstick bewarna nude dan hanya dipertegas di bagian mata yang membuat aura cantiknya makin terpancar.

3. Mirror selfie





Foto: Instagram/@wiwinsupiyah

Ibu dari dua anak ini juga tak ketinggalan dalam tren mirror selfie dibalut dengan gamis hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam potret ini, ia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih pribadi dan autentik.