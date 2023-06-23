Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:00 WIB
6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga
6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga (Foto: Instagram/@wiwinsupiyah)
A
A
A

6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga akan dibahas dalam artikel ini. Seperti apa potret Wiwin Supiyah? Berikut ulasannya. 

Wiwin Supiyah, mantan istri dari seorang motivator terkenal, Dewa Prayoga. Sosok Wiwin memang jarang disorot media, lantaran dirinya memang tak aktif tampil di depan layar. Kendati demikian, baru-baru ini namanya tengah menjadi perbincangan hangat di dunia jagat maya, karena telah sah bercerai dengan suaminya.

Perceraian mereka dikabarkan lantaran ibu dari dua orang anak itu tak terima dan tak siap untuk dipoligami, sehingga dirinya resmi memutuskan untuk bercerai. Lantas, seperti apa sih sosok Wiwin itu? Mengutip dari laman akun Instagram pribadi @wiwinsupiyah, Jumat (23/6/2023) berikut enam potret Wiwin Supiyah.

1. Pose ala candid

6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga

(6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga, Foto: Instagram/@wiwinsupiyah)

Pada potret kali ini ia bergaya ala-ala candid, dengan pura-pura bermain handphone dan tidak melihat keberadaan kamera. Wiwin terlihat natural ya!

2. Tampil cantik dengan makeup flawless

6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga

(6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga, Foto: Instagram/@wiwinsupiyah)

Pulasan makeup bergaya flawlees cukup membuat dirinya terlihat pangling, lantaran menampilkan hasil makeup yang terlihat natural dengan lipstick bewarna nude dan hanya dipertegas di bagian mata yang membuat aura cantiknya makin terpancar.

3. Mirror selfie

6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga

(6 Potret Wiwin Supiyah, Wanita Cantik Mantan Istri Dewa Prayoga, Foto: Instagram/@wiwinsupiyah)

Ibu dari dua anak ini juga tak ketinggalan dalam tren mirror selfie dibalut dengan gamis hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam potret ini, ia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih pribadi dan autentik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/612/2996276/penampilan-baru-virgoun-jadi-sorotan-tampak-lebih-kurus-dan-bikin-pangling-pUMaxBI0us.jpg
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888367/kisah-lidya-pratiwi-artis-cantik-yang-dipenjara-karena-pembunuhan-kekasihnya-zTtB1VZ17L.jpg
Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877700/potret-cantik-sandrinna-michelle-bergaya-lady-boss-bikin-gak-kedip-LPqyIU1F7Q.jpg
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868110/potret-aya-ohori-pebulu-tangkis-cantik-jepang-yang-jatuh-cinta-ke-legenda-bulu-tangkis-indonesia-A9pyBb0OOZ.jpg
Potret Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Jatuh Cinta ke Legenda Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/194/2859880/5-potret-ayu-anjani-yang-kembali-jadi-janda-ceraikan-suami-usai-dua-bulan-ibu-dan-adiknya-meninggal-N4dHFw5Cti.jpg
5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2852814/8-potret-risma-nilawati-mantan-istri-ferry-maryadi-hot-mama-makin-memesona-vmXfKXHdrC.jpg
8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement