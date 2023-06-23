5 Potret Shakiena Azalea Anak Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Rayakan Ultah Ke-17, Makin Cantik!

VOKALIS band Ungu, Sigit Purnomo Syamsudin atau yang akrab disapa Pasha Ungu tengah berbahagia. Sebab sang anak dari pernikahannya yang pertama dengan Okie Agustina, Shakiena Azalea kini genap berusia 17 tahun.

Shakiena baru saja merayakan hari kelahirannya pada 17 Juni kemarin. Acara tersebut dirayakan dengan mewah dan dekorasi nuansa pink dan ungu.

Shakiena juga tampil anggun bak Princess dengan busana yang dia pakai. Tak lupa dia mengabadikan momen di hari ulang tahunnya itu.

Menginjak usia 17 tahun, penasaran seperti apa potret cantik Shakiena? Berikut ulasannya dari Instagram @shakiena.azalea, Jumat (23/6/2023).

1. Foto baru sang ibu





Momen perayaan ulang tahun Shakiena begitu spesial karena kehadiran ibu sambung dan ibu kandungnya. Kedua ibunya kompak memakai busana warna pink sesuai tema acara.

Di foto itu, Shakiena nampak anggun memakeup tube dress warna putih dengan tatanan rambut dicurly dan makeup tebal. Cantiknya pol!

2. Anggun pakai ball gown





Ini potret penampilan Shakiena di hari ulang tahunnya. Dia memakai ball gown warna putih dengan aksen payet di dada dan lace di bagian lengan.

Sementara itu rambut panjangnya dikuncir setengah dan dicurly. Kecantikannya makin terpancar dengan riasan makeup di wajahnya. Penampilannya bak Princess.

3. Jago main ice skating





Selain berparas cantik, ternyata Shakiena juga berprestasi di bidang olahraga ice skating lho. Di media sosial, dia membagikan potretnya saat bergaya di lantai es mini dress hitam dan sarung tangan warna senada. Rambut panjangnya dikuncir dan ditambahkan hiasan mahkota untuk mempercantik tampilannya.