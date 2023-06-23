Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Dokter Cantik Matahari Arsy, Punya Wajah Cute Bikin Siapapun Jatuh Hati!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:09 WIB
6 Potret Dokter Cantik Matahari Arsy, Punya Wajah Cute Bikin Siapapun Jatuh Hati!
Potret Dokter Cantik Matahari (Foto: Instagram/@dr.matahari.spkk)
A
A
A

MATAHARI Arsy Harum Permata adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang cukup terkenal di kalangan beauty enthusiast.

Dokter cantik Matahari saat ini diketahui berpraktik di Primaya Evasari Hospital dan beberapa klinik kecantikan yang ada di Jakarta.

Selain aktif menangani pasien, Dokter lulusan spesialis Kulit dan Kelamin di Universitas Indonesia ini juga terkenal aktif di media sosial Instagramnya.

Selain kerap membagikan potret kesehariannya sebagai seorang dokter, ia juga sering membagikan potret cantiknya di Instagram.

Lantas, seperti apa sosok dari Dokter Matahari? Berikut 6 potret cantiknya, dilansir dari akun Instagramnya, @dr.matahari.spkk, Jumat (23/6/2023).

1. Sering jadi narasumber

Dokter Matahari

Dokter Matahari ternyata kerap menjadi narasumber di beberapa stasiun televisi swasta. Ia kerap memberikan edukasi seputar kesehatan kulit kepada masyarakat.

2. Potret cantik saat di Italia

Dokter Matahari

Dalam potret ini, Dokter Matahari tampak cantik ketika berkunjung ke Italia. Ia tampak cute dalam balutan outfit serba putih berupa atasan blazer dan rok mini.

3. Tampil manis dengan dress brukat

Dokter Matahari

Dalam potret ini, Dokter Matahari juga tampak tak kalah manis dalam balutan outfit nan cantik berupa dress brukat berwarna putih. Penampilannya juga kian manis dengan ekspresi senyum tipisnya.

Halaman:
1 2
      
