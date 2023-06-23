Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Wendy Walters Kenakan Selendang Batik Disebut bak Bidadari, Netizen: Semakin Menggagumkan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:00 WIB
Pesona Wendy Walters Kenakan Selendang Batik Disebut bak Bidadari, Netizen: Semakin Menggagumkan!
Wendy Walters (Foto: Instagram/@wendywalters)
A
A
A

WENDY Walters masih sukes mencuri perhatian berkat penampilannya. Meski betah dengan status janda, ia tampak konsisten tampil cantik di setiap kesempatan.

Seperti pada penampilannya belakangan ini. Ia tampak sukses tampil memesona dengan segala outfit. Salah satunya dalam balutan kain batik.

Alih-alih mengenakan kain batik untuk rok, Wendy justru tampak menjadikannya kain selendang panjang untuk membuat penampilan elegannya kian dramatis.

Wendy Walters

Dalam potret yang baru-baru ini diunggah di akun Instagramnya, Wendy terlihat tampil cantik dengan atasan seksi berwarna merah dipenuhi dengan detail payet yang membuatnya terlihat mewah.

Atasan berwarna merah tersebut tampak memiliki detail fringe di bagian lengan sehingga membuat penampilannya kian dramatis. Sementara, selendang batik berwarna coklatnya ia hempaskan sehingga tampak berkibar indah.

