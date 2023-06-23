7 Potret Anya Geraldine Seru-seruan ke Museum Patah Hati, Bikin Gemas!

ARTIS cantik Anya Geraldine pamer keseruan mengunjungi Museum Patah Hati di Chillax Sudirman, Jakarta. Selain keseruan keliling museum, penampilan Anya juga kece banget.

Seperti biasa, Anya Geraldine tampil dengan gaya yang stylish dan seksi. Kali ini artis berusia 27 tahun tersebut tampil dengan outfit serba hitam.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @anyageraldine, Jumat (23/6/2023).

Main perosotan

Pertama ada Anya Geraldine mencoba wahana perosotan. Anya meluncur dengan ekspresi takut yang justru terlihat menggemaskan. Sementara itu, terlihat dia mengenakan outfit tube top dengan potongan bustier.

Pose di spot 'Layangan Putus'





Berikutnya ada Anya Geraldine berpose di spot 'Layangan Putus', kok bisa pas ya? Anya merupakan pemeran Lydia Danira, pelakor dalam series Layangan Putus yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Punten, boleh ya Lydia Danira foto di sini," tulis Anya.

Untuk outfit, Anya memadukan atasa kemben hitamnya dengan celana panjang warna senada. Selain itu, dia juga menenteng shoulder bag warna yang sama.

Tak hanya kece, Anya juga terlihat cantik dengan rambut panjang dikuncir ala ekor kuda. Berpose sembari melirik ke kamera, vibes-nya aura menggoda pelakor Lydia Danira banget ya!

Nemplok manja





Selanjutnya ada Anya berpose nemplok di tembok dengan gayanya yang bikin gemas. Tembok tersebut bertuliskan Mau Di Bawa Ke Mana? Pas banget buat yang lagi galau sama hubungan nih.

Senyum cantik





Berikutnya ada potret Anya Geraldine berpose memegang bantal bertuliskan, 'Kalo dah sempet, balas aku ya...'. Sembari tersenyum, Anya tampak cantik dan gemesin banget kan!